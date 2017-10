May toivoo EU-mailta kunnianhimoa tuleville viikoille

|

Britannian pääministeri Theresa May toivoo, että EU-huippukokouksessa asetetaan kunnianhimoisia suunnitelmia tuleville viikoille brexit-neuvotteluissa. EU-johtajat ovat parasta aikaa koolla Brysselissä huippukokouksessa, jossa brexit on yksi asia muiden joukossa.

Britannia on toivonut, että neuvotteluissa päästäisiin nopeasti keskustelemaan EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta, mutta toiveet eivät ole täyttymässä. EU:n 27 maata toteavat huomenna, että erosopimus ei ole vielä riittävän pitkällä, jotta uudesta suhteesta tai siirtymävaiheesta voitaisiin neuvotella.

EU-lähteiden mukaan EU:n 27 jäsenmaata päättävät kuitenkin, että ne aloittavat muodostamaan kantaansa siitä, minkälainen suhde Britannian kanssa luodaan. Tähän mennessä Britannia on ilmaissut selvästi, että se ei halua jäädä EU:n sisämarkkinoille, eikä tulliliittoon EU:n kanssa.

May aikoo pitää tänään EU-johtajille illallisen yhteydessä puheenvuoron, jossa hänen odotetaan hoputtavan kollegoitaan. May sanoi ennen kokousta toimittajille, että hän toivoo varsinkin ratkaisua kansalaisten oikeuksista mahdollisimman nopeasti.

Neuvotteluvastuu kuuluu erikseen nimetyille neuvottelijoille, eikä varsinaisia neuvotteluita ole tänään tarkoitus käydä. Huomenna EU-maat kokoontuvat 27 maan kesken.

– Tässä Eurooppa-neuvostossa on kyse monesta muustakin asiasta kuin lähtöneuvotteluistamme: puolustuksesta, turvallisuudesta, terrorismin vastustamisesta ja maahanmuutosta, ja aion osoittaa Britannian pysyvän niissä isossa roolissa, May sanoi ennen kokouksen alkamista.

