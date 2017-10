May vetosi EU-johtajiin: Edistymistä on tapahtunut

|

Britannian pääministeri Theresa May vetosi odotetusti EU-johtajiin, jotta nämä antaisivat brexit-neuvotteluiden edetä.

EU-johtajat ovat koolla Brysselissä huippukokouksessa, jossa May puhui muille johtajille illallisen aikana. Jäljelle jäävät maat ovat linjaamassa perjantaina, että neuvotteluita erosopimuksesta pitää vielä jatkaa ennen siirtymistä neuvotteluihin tulevasta suhteesta.

Financial Timesin mukaan May sanoi ottaneensa ison riskin Britannian tarjottua EU:lle erolaskun summaksi 20 miljardia euroa ja hyväksyttyään ajatuksen siitä, että siirtymäajan aikana maa noudattaa EU-tuomioistuimen ratkaisuja ja maksaa osuutensa EU-budjettiin.

Toisaalta Mayn kerrotaan varoittaneen EU:ta menemästä liian pitkälle. Molempien puolten pitäisi hänestä työskennellä löytääkseen sellaisen sopimuksen, jonka takana ne voivat seistä ja puolustaa kansalaisilleen.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoi suomalaismedialle kokouksen jälkeen, ettei Mayn puheenvuorosta käyty lainkaan keskustelua.

– Hän halusi nostaa esille, että hänen mielestään edistymistä on tapahtunut, Sipilä kertasi.

Isot kysymykset yhä auki

Erosopimuksen isot kysymykset rahasta, Irlannin rajasta ja kansalaisten oikeuksista ovat yhä kesken, minkä takia EU ei halua aloittaa neuvotteluita tulevasta suhteesta.

– Etenemistä on tapahtunut kansalaiskysymyksessä, mutta rahakysymyksessä ollaan vielä aika kaukana, Sipilä tulkitsi.

Pienenä myönnytyksenä voidaan pitää sitä, että EU-maat päättävät perjantaina aloittaa toisen vaiheen neuvotteluiden valmistelun. Britannia olisi toivonut, että huippukokous olisi avannut neuvottelut edes siirtymäajasta. EU on kuitenkin lähtenyt siitä, että sekä tuleva kauppasuhde että siirtymäaika kuuluvat toiseen vaiheeseen.

