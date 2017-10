Media: Sastamalan mopoautokolarista syytetty ymmärsi tekonsa – kertoi aiemmin halunneensa tehdä itsemurhan

|

Sastamalan mopoautokolarista syytetty mies oli mielentilatutkimuksen mukaan syyntakeinen eli ymmärsi tekonsa. Asiasta kertovat muun muassa Aamulehti ja MTV.

Mopoautokolarin käsittelyä on jatkettu Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Eri viestimien mukaan oikeus käsittelee mielentilatutkimuksesta tehdyn lausunnon yksityiskohtia suljetuin ovin.

Syyttäjä vaatii mopoautoon törmänneelle 34-vuotiaalle miehelle vähintään 13 vuoden vankeusrangaistusta. Tila-auton ja mopoauton kolarissa helmikuussa kuolivat mopoautoa kuljettanut 17-vuotias mies ja samanikäinen matkustajana ollut nainen.

Haastehakemuksen mukaan tila-auto törmäsi mopoautoon 68 kilometrin tuntinopeudella. Nuoret kuolivat heti.

Syytetty on kertonut halunneensa tehdä itsemurhan. Hän on sanonut luulleensa mopoautoa isommaksi ajoneuvoksi. Ajon jälkeen hänen verensä alkoholipitoisuudeksi mitattiin 1,38 promillea.

