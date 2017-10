Media: Venäjä vastaa, jos Yhdysvallat eroaa ohjussopimuksesta

|

Venäjä reagoi välittömästi ja symmetrisesti, jos Yhdysvallat eroaa keskimatkan ydinohjukset kieltävästä INF-sopimuksesta, sanoo Venäjän presidentti Vladimir Putin. Asiasta kertovat muun muassa Reuters ja Tass.

– Olemme noudattaneet sopimusta, ja teemme niin jatkossakin niin kauan kuin vastapuoli toimii aikaisemman sopimuksemme mukaisesti, Putin sanoi Valdai-keskusteluryhmän tapaamisessa Sotshissa.

Putinin mukaan Venäjä on valmis kehittämään uusia asejärjestelmiä, sekä tavanomaisia että ydinaseita, jos muut maat kehittävät niitä.

Putin vastasi syytöksiin, joiden mukaan Venäjä on rikkonut sopimusta kehittämällä uusia ohjuksia.

– Meitä on saattanut houkutella tehdä niin, jos meillä ei ole ollut sekä ilmasta että mereltä laukaistavia ohjuksia.

Hän lisäsi, että ohjussopimus kieltää ainoastaan maalta laukaistavat ohjukset.

Yhdysvallat ja Neuvostoliitto allekirjoittivat INF-sopimuksen loppuvuodesta 1987.

STT

