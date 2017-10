Mercedes havittelee lisää downforcea Austinissa

|

Texasin osavaltion pääkaupungissa Austinissa kaasuteltava Yhdysvaltain gp on etukäteen käytännössä kaikkien kuljettajien mieleen. Myös voittotaistelusta on kolmen kärkitallin Mercedeksen, Ferrarin ja Red Bullin välillä odotettavissa kihelmöivä.

– Meillä on autossa muutamia uusia palasia. Yritämme saada enemmän downforcea (pitovoimaa). Toivottavasti se auttaa, Mercedeksen Valtteri Bottas pohti.

Bottas lähtee uuteen kisaviikonloppuun luottavaisena.

– Tiedämme, että voimme olla nopeita. Olen oppinut kauden vastoinkäymisistä, mutta oppimista riittää yhä. Suzukasta oli hyvä saada alle kelvollinen viikonloppu. Se oli hyvä itseluottamuksen kannalta, suomalaispilotti tuumasi.

Bottaksen tallikaverilla Lewis Hamiltonilla on mahdollisuus varmistaa maailmanmestaruus jo Austinissa. Bottas itse haluaa jatkossa enemmän menestystä F1-radoilta.

– En ole tyytyväinen kahteen voittoon ja siihen piste-eroon (72), joka minulla ja Lewisillä on. Hänen tilanteensa mestaruustaistelussa näyttää hyvältä. Itse taistelen kakkossijasta kokonaispisteissä. Se on ainoa realistinen tavoite tällä hetkellä. Valitettavasti, Bottas kertoi.

– Lewis on ansainnut menestyksensä. Hän on ajanut todella, todella hyvin.

Austinin osakilpailun harjoitukset ajetaan tänään Suomen aikaa kello 18 ja 22. Aika-ajot ovat ohjelmassa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Suomen aikaa, ja kilpailu starttaa käyntiin sunnuntai-iltana.

STT

Kuvat: