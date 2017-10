Münchenissä ainakin viisi haavoittui veitsihyökkäyksessä, tekijä yhä pakosalla

|

Saksassa Münchenissä veitsellä aseistautunut mies on hyökännyt useiden ihmisten kimppuun ja haavoittanut heitä, kertoo Münchenin poliisi Twitterissä. Paikallisen median mukaan kenenkään vammat eivät ole hengenvaarallisia.

Toistaiseksi tiedossa on viisi lievästi haavoittunutta, kertoo Münchenin pelastuslaitos Twitterissä.

Hyökkääjää ei ole saatu toistaiseksi kiinni eikä teon syistä ole tietoa. Münchenin poliisi kertoo, että hyökkääjä on noin 40-vuotias mies, joka oli liikkeellä pyörällä.

Poliisin antamien tuntomerkkien mukaan mies on tukeva ja hänellä oli päällään harmaat housut, vihreä verryttelytakki sekä reppu ja jonkinlainen makuualusta. Miehellä on partaa sekä vaaleahkot, lyhyet hiukset.

Süddeutsche Zeitung -lehden mukaan hyökkäys tehtiin kantakaupungin alueella Rosenheimer Platzin tietämillä viidessä paikassa. Hyökkäys tehtiin aamulla paikallista aikaa. Poliisi on kehottanut ihmisiä välttämään lähialueita ja pysyttelemään sisätiloissa, jos mahdollista.

STT