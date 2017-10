Mustavesivaraani lisääntyi neitseellisesti Helsingin Tropicariossa

|

Mustavesivaraanin poikanen syntyi neitseellisesti Helsingin Tropicariossa lokakuun toisella viikolla, eläintalo kertoo.

Harvinainen tapahtuma sai alkunsa viime vuonna, kun yksin elävä varaaninaaras muni 14 munaa. Yksi munista näytti säilyttävän pyöreän muotonsa, ja se siirrettiin haudontalaatikkoon. Yhdeksän kuukauden päästä munasta kuoriutui 33 grammaa painava ja 29 senttimetriä pitkä poikanen.

Pedon poikanen ehti jo purra työntekijää käteen

Erittäin harvinaisen perhetapahtumasta tekee se, ettei mustavesivaraanin tiedetä lisääntyneen suvuttomasti aikaisemmin.

Normaalia suvullista lisääntymistä Tropicariossa ei puolestaan ole voinut tapahtua, koska kyseinen varaaninaaras ei ole elänyt vastakkaisen sukupuolen kanssa liki neljään vuoteen.

– Ihmeitten aika ei ole ohi, Tropicarion eläintenhoitaja Jarmo Lanki sanoo.

Yleisö pääsee tutustumaan vauvavaraaniin heti kun Tropicariossa ollaan varmoja, että sen kasvu poikashuoneessa edistyy hyvin, sanoo Lanki.

– Poikanen on juuri alkanut syödä itse. Se syö kaksi isokokoista sirkkaa päivässä, Lanki kertoo.

Varaaninpoikanen on kuitenkin jo nyt osoittanut olevansa lajinsa kaltainen petoeläin. Kuvaustilanteessa se puri eläintalon työntekijän käden verille.

– Sehän on terveen pedon merkki, Lanki naurahtaa.

Syntymää edelsi liki neljän vuoden selibaatti

Alun perin varaanit saapuivat Helsingin Vallilassa sijaitsevaan Tropicarioon Saksasta toukokuussa 2010. Tropicarion varaaneista yksi on koiras ja kaksi naarasta. Kaikki yksilöt elivät aluksi samassa terraariossa, mutta aikuistuttuaan ne jouduttiin erottelemaan omiin terraarioihinsa loppuvuodesta 2013.

– Varsinkin tämän ryhmän varaanit yksinkertaisesti tappavat toisensa – niille käy ravinnoksi kaikki, Lanki kertoo erottelun taustoista.

Tropicario on tiedottanut harvinaisesta perhetapahtumasta niin kansainvälisille eläintieteellisille järjestöille kuin alan tutkijoillekin.

Muiden varaanien tiedetään lisääntyneen suvuttomasti vain muutaman kerran. Lisäksi eläintarhaolosuhteissa mustavesivaraani on lisääntynyt normaalilla tavalla vain kaksi kertaa, joista kummatkin kerrat tapahtuivat Costa Ricassa.

Voi kasvaa kuusikymmentäkiloiseksi

Suurvaraanien ryhmään kuuluva mustavesivaraani on nimensä mukaisesti täysin musta. Luonnossa elävä koirasvaraani voi kasvaa jopa kolmen metrin pituiseksi ja yli 60 kilon painoiseksi.

Mustavesivaraanin elinalue rajoittuu Thaimaan ja Malesian raja-alueen lounaisosaan, mutta sen luonnossa elävän kannan koosta ei ole tietoa. Laji nimettiin vasta vuonna 1988. Eläintarhoissa mustavesivaraaneita on nyt syntyneen lisäksi 12 yksilöä. Tropicariossa elävät varaanit ovat Euroopan ainoita mustavesivaraaneita.

STT

