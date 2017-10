Nastarenkaiden pito-ominaisuuksia on saatu parannettua – uusia nastamateriaaleja tulossa

|

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin johtava asiantuntija Otto Lahti arvioi, että nastarenkaiden pito-ominaisuuksia on saatu parannettua viime vuosina. Asiaan on vaikuttanut lainmuutos renkaiden hyväksymisessä.

– Se muutti nastoja ja niiden lukumäärää ja sijoitusta oleellisesti, mikä on parantanut renkaiden jääpito-ominaisuuksia, Lahti kertoo.

Renkaita testataan niin sanotulla yliajokokeella. Se tapahtuu siten, että autolla ajetaan 400 kertaa tyypillistä asfalttipintaa jäljittelevän kiven yli. Kivi punnitaan ennen testiä, ja testiajojen jälkeen se punnitaan uudelleen, jolloin nähdään tarkasti, kuinka paljon siitä on irronnut materiaalia.

– Tien kulumista mittaava testimenetelmä ohjaa hyvin paljon nastakehitystä, arvioi nastoja valmistavan Tikka Spikesin toimitusjohtaja Juha Rautiainen.

Nastojen määrä renkaissa on nyt vapaasti valittavissa, kunhan rengas läpäisee niin sanotun yliajokokeen. Myös nastojen sijoittaminen on vapautunut, ja nastoja voi sijoittaa keskelle renkaan kulutuspintaa, kun aiemmin niitä sai sijoittaa vain reunoille.

Uusia materiaaleja tulossa

Rautiaisen mukaan nastoista saadaan nyt irti parempia ominaisuuksia, kun ne pystytään sijoittamaan optimaalisesti renkaaseen.

– Nastat ovat pienempiä ja painoltaan kevyempiä, jolloin tien kuluminen on huomattavasti pienempää kuin aikaisemmin, hän kertoo.

Hänen mukaansa myös uusia nastamateriaaleja on tulossa markkinoille. Ne ovat vielä tuotekehittelyvaiheessa.

– Tässä vaiheessa en voi kertoa enempää paljastamatta liikesalaisuuksia.

