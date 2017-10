Nord Stream 2 hakee lupaa rakentaa Suomen vesille 374 kilometriä maakaasuputkea

|

Kaasuputkiyhtiö Nord Stream 2 on jättänyt Etelä-Suomen aluehallintovirastolle vesilain mukaisen lupahakemuksen kahdelle maakaasuputkelle, jotka kulkisivat Suomen talousvyöhykkeellä noin 374 kilometrin matkan. Samalla yhtiö hakee hallitukselta lupaa käyttää putkilinjojen edellyttämää aluetta Suomen talousvyöhykkeellä.

Putket kulkisivat lähellä aiemmin rakennettua Nord Stream -putkilinjaa. Arvio on, että putket voitaisiin ottaa käyttöön vuoden 2019 lopulla.

Suomi sanoo arvioivansa Nord Stream 2 -hanketta ympäristönäkökulmasta. Itämeren maista monet vastustavat hanketta ja Tanska harkitsee lakia, jolla putken kulku maan vesien kautta kiellettäisiin.

Fortum saattaa päätyä putkihankkeen omistajaksi, sillä yhtiön havittelema saksalainen energiayhtiö Uniper on yksi putken osakkaista.

STT

