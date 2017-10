Nordea sulki uusnatsien pankkitilin Ruotsissa

|

Finanssikonserni Nordea on sulkenut uusnatsistisen Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (NMR) pankkitilin Ruotsissa, kertoo verkkojulkaisu Dagens ETC.

– Emme halua asiakkaita, jotka eivät vastaa eettisiä periaatteitamme. Enempää en voi kertoa pankkisalaisuuden vuoksi, perustelee Janina Pfalzer Nordeasta.

Aiemmin taalainmaalainen Norrbärke Sparbank on katkaissut liikesuhteet NMR:n kanssa. Swedbanken ja Paypal ovat kieltäneet NMR:ää pitämästä niissä pankkitiliä.

– Pankki ei tietystikään voi kertoa, kuka on sen asiakas ja kuka ei. On selvää, ettemme halua olla liikesuhteessa sellaisten tahojen kanssa, joiden toiminta on rikollista tai ristiriidassa arvojemme kanssa, Suomen Nordeasta kerrotaan STT:lle.

Pankkisalaisuuden vuoksi OP-ryhmä ei kommentoi yksittäistapauksia.

Viime vuonna Yle kertoi, että OP:n tytäryhtiö välittää Suomen vastarintaliikkeen verkkokaupan maksuliikennettä. Uutisen jälkeen OP:n tytäryhtiö katkaisi Suomen vastarintaliikkeen verkkokaupan maksuliikenteen.

https://www.etc.se/inrikes/nordea-stanger-ner-nazistkonto

STT

Kuvat: