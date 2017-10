Obama ja Bush huolissaan poliittisesta ilmapiiristä – Trumpia ei mainittu nimeltä

|

Yhdysvalloissa entiset presidentit Barack Obama ja George W. Bush ovat molemmat ilmaisseet huolensa maan poliittisesta ilmapiiristä. Kumpikaan ei maininnut puheessaan presidentti Donald Trumpia nimeltä.

Obama palasi eilen politiikan pariin kuukausien vetäytymisen jälkeen. Hän puhui New Jerseyssä demokraattien kuvernööriehdokkaan kampanjatilaisuudessa.

Obama kehotti amerikkalaisia torjumaan hajaannuksen politiikan. Hän puhui pelosta ja katkeruudesta, joka leimasi Trumpin voittoon johtanutta kampanjaa.

– Me emme voi enää jäädä samaan vanhaan hajaannuksen politiikkaan, joka on nähty niin usein ennenkin, hän sanoi.

Obama on tähän asti pitänyt matalaa profiilia ja välttänyt suoraa yhteenottoa Trumpin kanssa.

Joitakin tunteja aiemmin New Yorkissa puhunut George W. Bush sanoi puolestaan, että kiihkoilu näyttää vahvistuneen politiikassa.

– Politiikkamme näyttää olevan entistä alttiimpi salaliittoteorioille ja suoranaisille valheille, Bush sanoi CNN:n mukaan.

STT

Kuvat: