Oppositio grillasi hallitusta sote-sovusta – ”Keskusta on taipunut kokoomuksen malliin”

Oppositio ruoski hallitusta sote-uudistuksen tiimoilta eduskunnan kyselytunnin aikana.

Hallitus sai risuja muun muassa siitä, että se julkisti luonnoksen sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauslaista vain viisi minuuttia ennen kyselytuntia, eikä oppositio näin ollen voinut tutustua siihen. Asian esiin nostanut Aino-Kaisa Pekonen (vas.) kutsui prosessia ”demokratian häväistykseksi.”

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) perusteli asiaa sillä, ettei materiaaleja voitu toimittaa oppositiolle ennen kuin lakiesitystä oli käsitelty hallituksen eduskuntaryhmissä. Hallitusryhmät hyväksyivät lakiesityksen lähettämisen lausuntokierrokselle.

Oppositiopuolueista SDP, vasemmistoliitto ja vihreät kritisoivat hallituksen sote-ratkaisua markkinavetoiseksi. Keskustaa syytettiin taipumisesta kokoomuksen tahtoon.

SDP:n Antti Rinne sanoi, että salissa on ollut yksi puolue, joka on ajanut kokonaisuuteen markkinamallia koko ajan.

– Nyt näyttää että keskusta on taipunut kokoomuksen malliin, Rinne sanoi.

Paavo Arhinmäki (vas.) totesi, että edellisen hallituksen aikana seitsemän puoluetta oli markkinalinjaa vastaan ja vain yksi eli kokoomus sen puolesta. Arhinmäen mukaan vuoden 2015 vaalien jälkeen kolme hallituspuoluetta jätti opposition prosessin ulkopuolelle.

– Tämähän on pelkästään kokoomuksen tekemä malli, Arhinmäki sanoi.

Saarikon mukaan markkinat ovat olemassa terveydenhoidossa jo nyt, mutta jatkossa maakunnilla on paremmat edellytykset pitää langat käsissään kuin kunnilla nyt.

Oppositioedustajat nostivat esiin joidenkin asiantuntijoiden esittämän huolen asiakasseteleiden käyttämisestä erikoissairaanhoidossa.

– Tulette romuttamaan julkisen erikoissairaanhoidon, joka on kaikista parhaiten toiminut, Anneli Kiljunen (sd.) sanoi.

Sosiaalidemokraatit korostivat sitä, että julkisessa terveydenhoidossa pitäisi laittaa kuntoon ne asiat, jotka eivät toimi, eikä avata erikoissairaanhoidon markkinoita yksityisille yrityksille.

Risikko avoimen tyytyväinen

Ministereistä kyselytunnilla äänessä oli lähinnä Saarikko, joka sai perustella hallituksen sote-mallia.

– Lääkärille pääsy tulee helpottumaan ja jonot lyhenemään kun palveluntarjoajia on enemmän. Palveluntarjoajien on täytettävä vaatimukset ja lain reunaehdot, Saarikko sanoi.

Saarikko ei ilmaissut tyytyväisyyttään saavutettuun kompromissiin yhtä selvästi kuin sisäministeri Paula Risikko (kok.).

– Tavoitteena aikanaan oli vahvistaa perustasoa ja saada se vahvemmille harteille. Meillä on paljon pieniä kuntia. Haluttiin että ihmiset saa nopeammin hoitoa. Lähtökohtiin nähden olen tyytyväinen, että saadaan nämä tavoitteet valinnanvapautta ja toimijoita lisäämällä, Risikko sanoi.

”Pakka sekaisin”

Perussuomalaisten Arja Juvonen kertoi kyselytunnilla puolueen kantavan huolta siitä, riittävätkö terveydenhoidon henkilöstö ja resurssit.

RKP:ltakin tuli kovia sanoja hallituksen suuntaan. Puolueen puheenjohtajan Anna-Maja Henrikssonin mukaan pakka on sekaisin hallituksessa ja pian koko maassa. Veronica Rehn-Kivi taas kerto saaneensa sellaisen vaikutelman, että häntä heiluttaa koiraa.

– Miten etäisyydet pysyvät kohtuullisina. Voi olla, että jotkut palvelukeskukset joutuvat lopettamaan, Rehn-Kivi aprikoi.

Päivi Räsäsen (kd.) mukaan soten valmistelussa poliittiset intohimot ovat usein syrjäyttäneet asiantuntija-arviot. Hänkin oli huolissaan siitä, miten erikoissairaanhoidon päivystyksen käy.

”Valinnanvapausmalli ei tue koko uudistuksen tavoitteita”

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapaudesta ei auta sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamisessa, arvioi vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto tiedotteessaan. Hänen mukaansa hallituksen esitys ei kavenna terveys- ja hyvinvointieroja, hillitse kustannusten kasvua tai turvaa saumattomia hoitoketjuja.

Aalto pitää järjestelmää sekavana ja pelkää palvelujen keskittyvän isojen terveysfirmojen käsiin. Aalto lisää tiedotteessaan, että hallitus näyttää luottavan perustuslain taipuvan sen esityksen edessä ja ajaa täyttä vauhtia kohti ”perustuslakiseinää”.

Valinnanvapauslaki etenemässä lausuntokierrokselle

Soten valinnanvapauslaki on etenemässä lausuntokierrokselle. Sekä kokoomuksen, keskustan että sinisten eduskuntaryhmät hyväksyivät valinnanvapauslain lähettämisen lausuntokierrokselle.

Kokoomuksen ryhmä käsitteli asiaa iltapäivän kokouksessaan. Ryhmän puheenjohtajan Kalle Jokisen mukaan kokoomuksen ryhmä kiinnitti erityisen paljon huomiota potilaan näkökulmaan eli siihen, että valinnanvapausuudistus parantaa ihmisten hoitoonpääsyä.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoi, että kokonaisuus hyväksyttiin ryhmässä lopulta yksimielisesti, mutta samalla todettiin, että se ei ole täysin ongelmaton. Kaikkosen mukaan ryhmä haluaa kuulla vielä asiantuntijoiden näkemyksiä ja arvioita valinnanvapaudesta. Jos lausuntokierroksella tulee selviä viestejä, että tätä pitää edelleen korjata, niin keskustan mielestä niin täytyy tehdä, Kaikkonen sanoi.

Myös sinisten eduskuntaryhmä hyväksyi esityksen etenemisen lausuntokierrokselle yksimielisesti, kertoo ministeri Sampo Terho (sin.). Terhon mukaan siniset ovat prosessin alusta saakka korostaneet haluavansa, että valinnanvapaus toteutuu. Terhon mukaan siniset haluavat, että valinnanvapaudesta tulee nyt jokaisen perusoikeus eikä vain varakkaiden etuoikeus.

