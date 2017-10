Pakolaiset töihin!

|

JUHA RUUSUVUORI. Tunnen nyt itseni hieman vanhanaikaiseksi. Kaikki ei tietenkään ollut paremmin ennen vanhaan, mutta ehkä kuitenkin työmoraali. Mielestäni maamme on edelleen täynnä raskaita, hitaita ja ikäviäkin töitä, jotka jonkun pitäisi tehdä. Kysymys kuuluu: ovatko suomalaiset nuoret edelleen kykeneviä moisiin hommiin ja huvittaako heitä.

Kokemus Euroopasta kertoo, että elintason noustessa alkavat kenkummat hommat kiinnostaa yhä vähemmän ja vähemmän. Silloin tulee tavallisesti ulkomailta maahanmuuttajia, jotka ottavat nämä työt hoitaakseen. He kun haluavat työtä ja palkkaa ihan kuin mekin.

Minulle on tuon taivaallisen samantekevää kuka hoitaa metsänharvennuksen, mansikanpoiminnan ja rännien puhdistuksen. Tiedän varmaksi ainoastaan se, että minä, joka aiemmin rakastin moisia raakoja töitä, en enää kerkeä enkä jaksa kaikkea hoitaa.

Se tarkoittaa, että minun pitäisi antaa talon töitä jonkun muun tehtäväksi. Tässä on kuitenkin puolisen hehtaaria rantametsää ja rintamamiestalo alla. Kaisla kasvaa kohisten rannassa.

Yli kaksikymmentä vuotta olen asunut tällä saarella, mutta sinä aikana ei ole yhtään paikallista nuorukaista käynyt kysymässä tilapäistöitä. Ja kaikkihan tietävät, mitä koneistetun kiinteistönhoitofirman palvelut maksavat.

Kesällä löytyi uusi ratkaisu. Taalintehtaalle tuli parisenkymmentä syyrialaista kiintiöpakolaista lisää. Tervetuliaisjuhlassa tapasin kahdeksantoistavuotiaan Mahmudin. Hän tuli myöhemmin ja kysyi haparoivalla suomellaan, onko töitä tehtäväksi.

Tekevällehän töitä löytyy. Mutta ensi tarkistin netistä, miten rakas byrokratiamme suhtautuu tällaiseen. Suureksi hämmästyksekseni huomasin, että osoitteessa palkka.fi käy kaikki todella sujuvasti: vakuutukset, eläkkeet, palkkatodistukset. Ihmisen palkkaaminen tilapäisenä yksityisenä työnantajana olikin helppoa.

Mahmud tuli sekunnilleen kello yhdeksän ja alkoi töihin. Hän oli hommissa yhteensä nelisen työpäivää. Tuona aikana hän purki lahon leikkimökin, sahasi sen laudat polttopuiksi, kuskasi ne kellariin, lakaisi autotallin katon, putsasi talon rännit, sahasi lisää puuta ja työnsi kottikärryillä pari mottia ylämäkeen puuliiteriin. Lopuksi leikkasi puutarhasaksilla ison palstan kaisloja rannasta ja repi juuret hevon kuuseen. Parempaa työtä kuin arvasin vaatia. Eikä isompia pausseja pidetty.

Minä olen tyytyväinen, talon syyshommat on tehty. Toki on kivaa, että pakolaisten kotouttajat järjestävät retkeilyä ja kemuja. Mutta vanhana pohjalaisena tiedän, että arvostuksen mitta on hyvin tehty työ ja siitä saatu palkka. Mahmud on luultavasti samaa mieltä. Kyselee nyt lisää töitä.

Kirjoittaja on Taalintehtaalla asuva kirjailija.