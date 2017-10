Paperiliiton hallitus pohtii työmarkkinaväännön jatkoaskelia

|

Paperiliiton hallitus on tänään koolla pohtimassa työehtoneuvotteluiden jatkoaskelia. Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala ei alkuviikosta lähtenyt ennakoimaan, mitä kokoukselta on odotettavissa.

– Aivan varmaa on, että keskustellaan myös tällaisista asioista kuin neuvottelujen päättämisestä ja työtaisteluista. On aivan selvä, että ne nousevat pinnalle, esitin minä niitä tai en, Vanhala sanoi STT:lle tiistaina.

Vanhala totesi, että Metsäteollisuuden suhtautuminen neuvotteluihin näyttää nyt siltä, että se yrittää ajaa tilannetta kohti työtaistelua.

– Jos ajatellaan, että varsinaisista aidoista neuvotteluista on kuukausi aikaa ja meillä on sopimuskin päättynyt, niin ei tarvitse olla hirveä ennustaja, jos näkee, että ilmeisesti työnantaja ajaa tätä siihen tilanteeseen, että työtaistelu tulee, Vanhala sanoi.

STT:n keskiviikkona tavoittamat Paperiliiton hallituksen jäsenet korostivat toivetta saada neuvottelut etenemään.

Aiemmin tässä kuussa Paperiliitto kertoi kohottavansa valmiutta mahdollisen työtaistelun varalta.

Paperin neuvottelut yksi syksyn merkkipaaluista

Metsäteollisuus on aiemmin kertonut pitävänsä alan työehtosopimuksia osin kohtuuttomina. Se on tyytymätön muun muassa alihankinnan käyttökieltoon, jota muilla aloilla ei ole, sekä joulu- ja juhannusseisokkien moninkertaisiin kompensaatioihin.

Paperin mutkistuneilla neuvotteluilla voi olla monenlaisia vaikutuksia työmarkkinoille ja talouteen.

Metsäteollisuus on Suomen keskeinen vientiala, ja mahdollisilla työntekijöiden työtaisteluilla tai työnantajien työsuluilla voisi olla merkittäviäkin vaikutuksia.

Työmarkkinoilla paperin neuvottelut ovat yksi keskeisistä merkkipaaluista, jotka linjaavat syksyn liittokierroksen suuntaa. Paperin nykyisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyi viime kuun lopussa. Tämän kuun lopussa on puolestaan päättymässä toinen keskeinen sopimus, Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton, entisen Metalliliiton, sopimus.

STT

