Paperin neuvottelut jatkuvat – Paperiliiton hallitus antoi valtuudet työtaistelun aloittamisesta tarvittaessa

|

Paperiliiton ja Metsäteollisuuden väliset työehtosopimusneuvottelut jatkuivat tänään, ja osapuolten on tarkoitus jatkaa neuvotteluita huomenna. Paperilitto kertoo nettisivuillaan, että tänään kokoontunut Paperiliiton hallitus teki työtaistelutoimien varalta päätöksiä, joilla liitto parantaa toimintavalmiuksiaan siinä tapauksessa, että neuvottelut katkeaisivat.

Liiton hallitus antoi tes-neuvottelukunnalle valtuudet katkaista neuvottelut, jos tilanne niin vaatii. Tes-neuvottelukunta sai hallitukselta myös valtuudet päättää tarvittaessa työtaistelun aloittamisesta.

Jo aiemmin tässä kuussa Paperiliitto kertoi kohottavansa valmiutta mahdollisen työtaistelun varalta. Paperin neuvottelut ovat kuumentaneet liittokierroksen alun tunnelmia.

Metsäteollisuus on aiemmin kertonut pitävänsä alan työehtosopimuksia osin kohtuuttomina. Se on tyytymätön muun muassa alihankinnan käyttökieltoon, jota muilla aloilla ei ole, sekä joulu- ja juhannusseisokkien moninkertaisiin kompensaatioihin.

Pahemmin mutkistuessaan paperiteollisuuden neuvotteluilla voisi olla monenlaisia vaikutuksia työmarkkinoille ja talouteen. Metsäteollisuus on Suomen keskeinen vientiala, ja mahdollisilla työntekijöiden työtaisteluilla tai työnantajien työsuluilla voisi olla merkittäviäkin vaikutuksia.

Työmarkkinoilla paperiteollisuuden neuvottelut ovat yksi keskeisistä merkkipaaluista, jotka linjaavat syksyn liittokierroksen suuntaa. Paperin nykyisen työehtosopimuksen sopimuskausi päättyi viime kuun lopussa. Tämän kuun lopussa on puolestaan päättymässä toinen keskeinen sopimus eli Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton (entisen Metalliliiton) sopimus, josta neuvottelut ovat meneillään.

https://www.paperiliitto.fi/tiedotus/tiedotteet/tiedote/2017/takaisin-neuvottelupoytaan.html#.WeitE01lKUk

STT

Kuvat: