PärinäParkissa kikkaillaan mopoilla luvan kanssa – Salon nuorisopalveluiden syksyssä monta tapahtumaa

Salon nuorisopalvelujen nuoriso-ohjaajat Tanja Kuusela ja Eveliina Virtanen kertovat, että luvassa on syksyn kuluessa niin isompia kuin pienempiäkin tapahtumia jotka on tarkoitettu paitsi nuorille niin myös heidän vanhemmilleen tai isovanhemmilleen.

– Vauvasta vaariin, täsmentää Eveliina Virtanen.

Tupurin PärinäPark on kuitenkin täsmäsuunnattu mopo-, skootteri- ja kevytmoottorikuskeille. Lokakuun 20. päivä eli syyslomaviikon lopulla saa keulia, temppuilla ja päristellä oikein luvan kanssa. Yhdessä eri yritysten, ammattikoulun, Salon VPK:n ja poliisin kanssa järjestettävä tapahtuma on ensimmäinen laatuaan Salossa ja paikkana toimii Sorv Elektron Oy:n parkkipaikka osoitteessa Kiertokatu 4.

Marraskuun 3. päivä Steissillä bailataan Neon Party -bileissä. Steissille tulee ultraviolettivaloja ja ihomaaleja, jotka hohtavat valaistuksessa. Lisäksi paikalla ovat Justimusfilmsin kuulut tubettajat, joita yleisö saa tavata ja kysellä kaikenlaista. Marraskuun lopulla 25. päivä Steissillä vietetään Tehdään yhdessä -kädentaitopäivää. Steissille tulee erilaisia työpisteitä ja yritysten myyntipisteitä. Kädentaitoja harjoittamaan ovat tervetulleita myös nuorten vanhemmat.

Suomi100-hengessä 190 nuorta pääsee 8. joulukuuta katsomaan uusinta Tuntematonta sotilasta, jonka ensi-ilta on lokakuun lopussa. Nyt K16-leffaan pääsee nuorisopalvelun mukana Bio Saloon 14-vuotiaatkin.

Eveliina Virtanen lisää, että Suomi100 on ollut nuorisopalveluissa muutenkin teemana läpi vuoden

Virtanen ja Kuusela kehuvat salolaisnuoria aktiivisiksi heille suunnattujen palveluiden käyttäjiksi.

– On ihanaa, että nuoret löytävät Salossa tiensä nuokkareille, Eveliina Virtanen sanoo.

Virtasen mukaan Salon nuorisopalvelut tavoittavat ison määrän nuoria.

– Prosentuaalisesti enemmän kuin monissa muissa kaupungeissa. Kaikilla eri tiloilla on ihan hyviä kävijämääriä.