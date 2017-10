Pekka Perä lämpeni hovioikeudessa: ”Syyttäjän todistettava tuollaiset väitteet”

|

Talvivaaran ympäristörikosten hovioikeuskäsittelyn lämpötila nousi hieman iltapäivällä, kun jutun toinen syyttäjä, kihlakunnansyyttäjä Kimmo Vakkala pääsi vastakuulusteluvuoroon. Asianomistajista vastausvuorossa oli kaivoksen perustaja ja toimitusjohtaja Pekka Perä.

– Osaan tuon materiaalin melkein ulkoa, väitti syyttäjä kaivoksen ympäristövaikutusmateriaaliin viitaten.

– Epäilen, tokaisi Perä takaisin.

Jutun syyttäjä pyrki vastakuulustelussaan osoittamaan, minkä verran Perä on tiennyt kaivoksen suunnitteluun, luvittamiseen ja rakentamiseen liittyvistä yksityiskohdista. Miehet olivat lähes kaikista eri mieltä, ja välillä äänenpainot muuttuivat jyrkiksi ja äänenvoimakkuus kohosi kohtalaisen korkealle. Näin kävi muun muassa siinä vaiheessa, kun syyttäjä Vakkila sanoi Talvivaaran jätevesien vaikutuksen tuntutuvan Oulujärvellä saakka.

– Vaikutukset tuntuvat Oulujärvessä saakka? Syyttäjän on aiheellista todistaa tuollaiset väitteet, vaati Perä ääntä korottaen.

Törkeästä ympäristörikoksesta syytetty Perä puolusti yhtiön toimia alueen vesiongelman kuriin saattamiseksi. Kaikki mahdollinen tehtiin, mutta sekään ei hänen mukaansa riittänyt.

– Eikö se ole kiistatonta, että sinne on koko ajan rakennettu allaskapasiteettia. Me rakensimme sitä 1,5-2 miljoonaa kuutiota vuodessa. Kyllä me teimme töitä asian hoitamiseksi, Perä totesi hovioikeuden istunnossa.

”Parhaat voimat” suunnitelussa

Perän kuuleminen Rovaniemen hovioikeuden istunnossa alkoi aamulla vanhan kertauksella. Törkeästä ympäristön turmelemisesta syytetty kaivoksen perustaja vakuutti kaivosprojektin suunnittelua tehdyn huolella ja parhain käytettävissä olevin voimin.

– Se oli tehokkaimmin, parhaimmilla ja suurimmilla voimilla suunniteltu kaivosprojekti, joka on Suomessa tehty, Perä vakuutti aamupäivällä hovioikeuden istunnossa Kajaanissa.

Aamupäivän aikana käytiin läpi kaivoksen perustamisvaiheita ja yhtiön sisäistä tehtävänjakoa. Samoin esillä olivat ongelmia aiheuttaneet natriumsulfaattipäästöt ja allasvuodot.

– Natriumsulfaatti oli asia, johon ei ollut kiinnitetty mitään huomiota. Se oli kesällä 2010, kun minulle tuli ympäristöpäällikön taholta tietoon, että vesien sähkönjohtavuus on nousussa. Tämän jälkeen ryhdyttiin asiaa selvittämään, Perä kertoi oikeudessa.

STT

