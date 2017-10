Perniön kirkonkylään rakennetaan uusi koulu

|

Perniön kirkonkylään rakennetaan todennäköisesti uusi koulu. Kirkonkylän peruskorjausta varten tehdyissä tutkimuksissa selvisi, että sen vanhaa osa vaatii arvioitua suuremman remontin. Opetuslautakunta päätti tällä viikolla käynnistää uuden koulun hankesuunnittelun. Se rakennettaisiin entisen Perniön lukion tontille.

Salon kaupunki kertoi keskiviikkoiltana tiedotteeessa, että Kirkonkylän koulun vanhan osan ”vaurioiden laajuuden, rakennuksen iän ja käytettävyyden vuoksi tulee harkita myös uudisrakennusta korjauksen sijaan”.

Kaupunginjohtajan budjettiesityksessä Kirkonkylän koululle on varattu yhteensä vajaat yhdeksän miljoonaa euroa vuosille 2018–2020.

Kirkonkylän koulussa on kaksi toisiinsa yhdistettyä rakennusta. Vanhempi osa on vuodelta 1954 ja uudempi vuodelta 1990. Kaksisarjaisessa koulussa on tänä lukuvuonna 255 oppilasta ekaluokkalaisista kuudesluokkalaisiin. Koulunkäynti jatkuu toistaiseksi vanhoissa tilalle, mutta koululle vuokrataan väistötilat, jotka saataneen ensi vuoden alkupuolella.

Uutista on täsmennetty kaupungin tiedotteen tiedoilla 25.10. klo 20.30.