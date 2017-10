Poliisi on ottanut kiinni Marylandin ampumisista epäillyn miehen

|

Yhdysvalloissa poliisi on ottanut kiinni Marylandin epäillyn ampujan. Miehen epäillään ampuneen kolme ihmistä kuoliaaksi ja haavoittaneen kahta keskiviikkona Marylandin osavaltiossa. Lisäksi hänen epäillään ampuneen vielä yhtä ihmistä Delawaren osavaltiossa.

37-vuotiaan miehen uskotaan olleen muutaman kuukauden ajan töissä keittiötasoja valmistaneessa yrityksessä, jossa myös kuolonuhrit työskentelivät.

Yhdysvalloissa on tänä vuonna tehty jo 285 joukkoampumista, kun mukaan lasketaan tapaukset, joissa uhreja on neljä tai enemmän.

STT