Poliisi otti kiinni Rauman Lyseon käytävillä puukon kanssa liikkuneen – tilanteesta ei aiheutunut vaaraa

|

Rauman Lyseon lukion käytävillä liikkui tänään aamupäivällä yhteensä neljä miestä, joista yhdellä oli kädessään teräase, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Komisario Marko Luotonen sanoo, että kaikki neljä miestä on otettu kiinni asian selvittämiseksi.

Poliisi sai tiedon käytävillä kuljeskelleista noin parikymppisistä miehistä, kun koulusta soitettiin hätäkeskukseen.

Miehet eivät olleet lukion opiskelijoita. Luotosen mukaan poliisilla ei vielä ole tiedossa, miksi miehet olivat menneet sisälle kouluun.

Koululla liikkuneet miehet tavoitettiin myöhemmin läheiseltä Urheilukadulta, sen jälkeen kun he olivat jo poistuneet varsinaiselta koulualueelta.

Tilanteesta ei aiheutunut vaaraa kellekään.

Ilmoituksen jälkeen koulun oppilaat menivät luokkahuoneisiin, joiden ovet lukittiin. Tilanteen jälkeen poliisi tarkisti vielä koulun ja sen lähialueen.

Rauman Lyseon verkkosivujen mukaan lukiossa on noin 700 opiskelijaa.

https://peda.net/rauma/rauman-lukio

STT