Poliittisia karttaharjoituksia

|

ANTERO LEPPÄNEN. Jos suunnistuksessa kartta ei vastaa maastoa, vika on ilman muuta kartassa, ellei sitten kyse ole lukuvirheestä, osaamattomuudesta.

Monen pragmaattisesti eli käytännönläheisesti ajattelevan mielestä tilanne on sama politiikassa: Puolue- ja hallitusohjelmat saavat väistyä, mikäli muuttunut ulkoinen todellisuus sitä edellyttää.

Suunnistuksessa maaston muuttuminen on objektiivinen tosiasia. Politiikassa sen sijaan uuden toimintaympäristön arviointi perustuu subjektiiviseen tulkintaan, samoin kuin muuttuneessa ympäristössä tarvittavat toimenpiteetkin.

Olen syntynyt 1950-luvun agraari-Suomessa. Silloin ja vielä paljon myöhemminkin puolueilla oli vakiintunut kannattajakunta, ja liikkuvat äänestäjät olivat yhtä harvinaisia kuin lenkkeilijät kyläteillä. Vaikka aika vaikutti pysähtyneeltä, se kuitenkin kului.

Yritysmaailma elää kvartaalitaloudessa, mutta Helsingin Sanomien ja Ylen gallupit mittaavat puolueiden tuloskuntoa joka kuukausi. Jatkuva testaaminen on johtanut siihen, että yleispuolueet hakevat poliittisia pikavoittoja. Kyse ei kuitenkaan ole arpajaisista, sillä voitto perustuu aina kyseisen puoluejohtajan mediataitoihin ja karismaattisuuteen.

Pikemminkin yhden asian liikkeiksi kuin yleispuolueiksi voitaneen lukea RKP, KD ja perussuomalaiset. Siniset on edelleen vain eduskuntaryhmä, puolue on vasta perustamisvaiheessa.

Politiikan parissa askartelevien keskuudessa melko yleinen käsitys on, että puoluekentän jakaminen oikeistoon ja vasemmistoon ei toimi pirstaloituneessa yhteiskunnassa.

Näin siksi, että rajalinjat eivät enää kulje puolueiden välillä vaan niiden sisällä: Esimerkiksi kokoomuksen meppi Sirpa Pietikäisen kotipesä voisi vanhan ajattelutavan perusteella olla esimerkiksi SDP:n keskustassa.

Demarina esiintyvä Lasse Lehtinen puolestaan saatettaisiin sijoittaa jopa kokoomuksen oikeaan siipeen. Kyllä ennen kaikki oli paremmin ja poliitikkojen lokeroiminenkin yksinkertaista, pohtii taas mielensäpahoittaja.

Suhtautuminen sosialismiin ei voi olla erottava tekijä, sillä kaikki puolueet ovat markkinatalouden kannalla: sama pihvi, mausteiden käyttö vaihtelee. Yksi kriteeri voisi olla suhtautumien maahanmuuttoon, sillä sehän nousee vaalien keskeiseksi teemaksi ympäri Eurooppaa.

Ei tämäkään jaottelu ole ongelmaton. Kuka nykyisistä kansanedustajista tunnustautuisi rasistiksi? Eivät edes he, jotka on tuomittu vihapuheistaan.

Vielä muutama vuosi sitten itseään maahanmuuttokriittisinä pitävät populistipuolueet sijoitettiin poliittisella kartalla äärioikeistoon.

Nykyisen terminologian mukaan ne ovat laitaoikeistoa. Kenelle kaikille kaikkein äärimmäisin oikea laita nyt on varattu, jos Halla-ahoakin pidetään pelkkänä puudelina?

Puoluekenttä on melkoisessa turbulenssissa. Mitä tulevat tekemään sinisen eduskuntaryhmän viisi ministeriä?

Tuskin he haluavat tehdä poliittista itsemurhaa jäämällä vuoden lopulla perustettavaan puolueeseen. Ilmeisesti hakeutuvat keskustan ja kokoomuksen syliin, sillä perussuomaisten ovelle he eivät kolkuttane, eikä sitä heille avattaisikaan.

Kirjoittaja on salolainen entinen kunnallispoliitikko.