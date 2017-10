Politico: Liki puolet amerikkalaisäänestäjistä uskoo median keksivän uutisia Trumpista

|

Lähes puolet yhdysvaltalaisäänestäjistä uskoo, että media keksii uutisia Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpista ja hänen hallinnostaan. Tämä ilmenee verkkolehti PoliticonMorning Consultilla teettämästä kyselystä.

Vastanneista amerikkalaisäänestäjistä kaikkiaan 46 prosenttia uskoo, että media julkaisee tekaistuja uutisia Trumpista. Vain 37 prosenttia luottaa median Trump-uutisointiin ja 17 prosenttia ei ole asiasta varma.

Erityisen vahvasti tekaistujen uutisten olemassaoloon uskovat republikaanit sekä ne äänestäjät, jotka ovat tyytyväisiä Trumpin toimiin presidenttinä.

Republikaaniäänestäjistä 76 prosenttia on kyselyn mukaan sitä mieltä, että media keksii uutisia presidentistä. Demokraattien enemmistö, 65 prosenttia, sen sijaan uskoo, ettei tekaistuja uutisia julkaista.

Kahden pääpuolueen ulkopuolisista äänestäjistä 44 prosenttia uskoo median keksivän Trump-uutisia.

Trump itse on useaan otteeseen syyttänyt tiedotusvälineitä valheellisesta uutisoinnista. Hänen hampaisiinsa ovat joutuneet muun muassa suuret uutiskanavat CNN, ABC ja NBC.

Trumpin ehdotukset medioiden rankaisemisesta keräävät niukalti kannatusta

Vaikka amerikkalaisäänestäjien luottamus uutisointiin presidentistä ja keskushallinnosta ei ole huipussaan, Trumpin väläyttelemät rangaistukset medioille eivät saa erityisen kovaa kannatusta.

Trump ehdotti viime viikolla, että keskushallinto voisi perua lähetysluvan NBC-kanavalta, jota Trump on syyttänyt valheellisesta uutisoinnista.

Politicon teettämässä kyselyssä 28 prosenttia kaikista äänestäjistä kannattaa Yhdysvaltain keskushallinnolle lupaa perua medialupia tiedotusvälineiltä, joiden se katsoo julkaisseen vääristeltyjä uutisia presidentistä. 51 prosenttia vastustaa ajatusta. Kannastaan epävarmoja on 21 prosenttia vastaajista.

Kyselyä varten haastateltiin lähes 2 000 äänestäjää lokakuussa. Virhemarginaali on kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.

