Portugalin sisäministeri on joutunut eroamaan maassa raivonneiden laajojen metsäpalojen takia.

Constanca Urbano de Sousa astui syrjään sisäministerin paikalta, ja hänet korvaa varapääministeri Eduardo Cabrita.

Portugalin metsäpaloissa on neljän kuukauden aikana kuollut yli sata ihmistä. Hallitusta on kritisoitu kriisin hoidosta. Kriitikoiden mukaan Portugalissa ei ole onnistuttu laatimaan yhtenäistä suunnitelmaa palojen ehkäisemiseksi.

STT

