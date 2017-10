|

Presidenttipari Sauli Niinistö ja Jenni Haukio odottavat vauvaa, kertoo presidentin kanslia. Laskettu aika on helmikuussa 2018.

Tasavallan presidentin kanslian tiedotteessa Niinistö ja Haukio kertovat, että lasta on odotettu ja toivottu jo vuosien ajan. He lisäävät, että näihin vuosiin on lukeutunut monia vastoinkäymisiä.

– Siksi onnen ohella on raskauden alkuun sisältynyt herkkyyksiä, mutta nyt voimme asiasta kertoa, Niinistö ja Haukio sanovat tiedotteessa.

Presidentin kanslia kertoo, että kyseessä on yksityinen perheasia eikä se vaikuta presidentin työn hoitoon. Niinistö on ehdolla presidenttivaaleissa, joiden ensimmäisen kierroksen vaalipäivä on 28. tammikuuta ja toisen kierroksen 11. helmikuuta.

Lapsi on Haukiolle ensimmäinen. Niinistöllä on kaksi aikuista lasta.

Niinistö ja Haukio ovat olleet naimisissa tammikuusta 2009.

Presidentin kanslian internesivut kaatuivat hieman uutisen julkitulon jälkeen. (STT)