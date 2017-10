Presidenttiparin vauvan sukupuolesta voi lyödä vetoa

|

Pohjoismainen vedonlyöntitoimisto Betsson on avannut veikkauskohteen, jossa voi lyödä vetoa Tasavallan presidentin Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion lapsen sukupuolesta.

Betssonin antamissa kertoimissa poikavauvaa pidetään todennäköisempänä vaihtoehtona, sillä sille annetaan kerroin 1,95, kun taas tyttövauvasta saa kertoimen 2,02. Kerroinasettelun taustalla on tilasto, jonka mukaan poikia syntyy tyttöjä enemmän.

Sama toimisto on pitänyt jo pidempään yllä veikkauskohdetta Suomen seuraavasta Tasavallan presidentistä. Niinistön kerroin on pudonnut jatkuvasti ja viime viikolla tulleen vauvauutisen jälkeen kerroin on pudonnut jo 1,03:een. Eli jos veikkaa Niinistöä tuhannella eurolla, jää voitolle vaivaiset 30 euroa.

Kerroin sille, että joku muu kuin Niinistö valitaan presidentiksi on yhdeksän.