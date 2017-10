Prinssejä saapuu Suomeen enemmänkin: Prinssi Daniel Suomeen samaan aikaan prinssi Williamin kanssa

|

Ruotsin prinssi Daniel saapuu Suomeen kaksipäiväiselle vierailulle marraskuun 29. päivä. Ruotsin hovin sivujen mukaan syy prinssi Danielin vierailuun on teknologia- ja kasvuyritystapahtuma Slush.

Prinssi Danielin vierailusta kertoi aiemmin Iltalehti.

Samaan aikaan Suomessa on vierailulla Britannian prinssi William, joka viipyy Suomessa niin ikään marraskuun 29. ja 30. päivät. Prinssi Williamin vierailua isännöi presidentti Sauli Niinistö. Presidentin kanslian mukaan vierailun tarkemmasta ohjelmasta tiedotetaan vasta lähempänä vierailua.

Suomen Lontoon-suurlähetystöstä kerrotaan, että prinssi William ei ole aiemmin tehnyt virallista vierailua Suomeen. Presidentin kanslian mukaan myöskään presidentti Niinistö ei ole virallisesti vieraillut Britanniassa.

Britannian kuninkaallisista edellisen kerran Suomessa vieraili kuningatar Elisabetin nuorin poika, Wessexin jaarli prinssi Edward vaimonsa Wessexin kreivittären Sophien kanssa. Edward ja Sophie kävivät Suomessa helmikuussa 2015.

Kuningatar Elisabet on puolestaan tehnyt kaksi virallista vierailua Suomeen, vuosina 1976 ja 1994.

Prinssi William on Britannian kruununperimysjärjestyksessä toinen heti isänsä kruununprinssi Charlesin jälkeen.

