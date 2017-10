Punertava aurinko on todennäköisesti vain tämän päivän ilmiö

|

Etelärannikolla aurinko on värjäytynyt punaiseksi, koska Suomeen on kulkeutunut metsäpalojen hiukkasia Etelä-Euroopasta Iberiasta eli Pyreneiden niemimaalta sekä hiekkapölyä Saharan aavikolta.

Ilmatieteen laitoksen mukaan hiukkasia ja hiekkapölyä on kulkeutunut etelärannikolle. Sosiaalisessa mediassa julkaistujen kuvien perusteella punaiseksi värjäytyneestä auringosta on tehty havaintoja myös muualta Suomesta.

Vanhempi tutkija Seppo Hassinen Ilmatieteen laitokselta kertoo, että ilmiön takana ovat pääosin Portugalin metsäpalojen hiukkaset. Karkeasti arvioiden suunnilleen kolmannes on puolestaan Saharan hiekkapölyä.

Hiukkaset ja pöly kulkeutuvat ilmavirtojen mukana pois suhteellisen nopeasti.

– Todennäköisesti kyseessä on vain tämän päivän ilmiö, arvioi Hassinen STT:lle aamupäivällä.

STT

