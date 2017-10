Räikköseltä klassinen vastaus kriitikoille

|

Maailmanmestari Kimi Räikkösen kommenteista on tullut jo käsite F1-varikolla. Perjantaina Räikkönen vastasi kriitikoilleen tuttuun tyyliinsä.

Räikkönen on jäänyt MM-pisteiden valossa Ferrari-tallitoverinsa Sebastian Vettelin varjoon. Silti suomalaiskuljettaja ei katso epäonnistuneensa.

– Ajamiseni ei ole mielestäni ollut kovin huonoa, Räikkönen totesi Autosport-lehden mukaan.

– En välitä, mitä muut ihmiset ajattelevat. Tiedän, mihin pystyn. Jotkut päivät ovat helpompia kuin toiset, Räikkönen jatkoi.

Hiljattain 38 vuotta täyttänyt suomalaispilotti on MM-pisteissä viidentenä, kun taas Vettel on toisena.

– Jos katsotaan vain pisteitä, olen kaukana siitä, mitä haluan. Se on kuitenkin monen asian yhdistelmä, Räikkönen tuumi.

Varmuuden vakuudeksi Räikkönen myös toisti kommentin, joka on kuultu monesti hänen vuonna 2012 tapahtuneen F1-paluunsa jälkeen.

– En olisi täällä, jos en kokisi, etten pystyisi ajamaan hyvin ja nopeasti.

Harjoitusvauhti kadoksissa

MM-sarjan kärkimies Lewis Hamilton oli nopein F1-sarjan Yhdysvaltain gp:n ensimmäisissä harjoituksissa Austinissa. Mercedes-kuljettaja Hamilton päihitti kierrosaikavertailussa toiseksi tulleen Ferrari-pilotti Sebastian Vettelin 0,593 sekunnilla.

Hamiltonin Mercedes-tallitoveri Valtteri Bottas sijoittui kolmanneksi. Hän hävisi Hamiltonille 0,644 sekuntia. Ferrari-pilotti Kimi Räikkönen oli seitsemäs. Hänen eronsa kärkeen oli 1,263 sekuntia.

Sää oli harjoitusten aikana epävakainen. Räikkönen kertoi radion välityksellä varikolle, että vähiten pitoa oli radan loppuosan mutkissa.

Uusiseelantilainen Brendon Hartley debytoi F1-sarjassa perjantaina. Hän kaasutteli Toro Rosso -tallin ajokilla harjoitusten 14. sijalle hävittyään Hamiltonille liki kolme sekuntia. Harjoituksen aikana Hartleylla oli ongelmia kypäränsä kanssa. Hartley raportoi radiolla, että ilmavirta nosti kypärää turhan korkealle.

Austinissa ajetaan tänään vielä toiset harjoitukset. Niiden on määrä alkaa kello 22 Suomen aikaa.

https://www.autosport.com/f1/news/132521/raikkonen-i-dont-care-about-2017-critics

STT

