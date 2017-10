Ruotsalaisten tuuri petti MM-jatkokarsinnan arvonnassa – Rouva Fortuna kaivoi pakasta Italian

|

Ruotsalaisten perinteisesti hyvä tuuri petti tiistaina pahan kerran. Ruotsin jalkapallomaajoukkue kohtaa jalkapallon MM-kisojen kaksiosaisessa jatkokarsinnassa Italian, jota se ei ole voittanut lähes 20 vuoteen.

Suomessa voidaan nyt lopettaa vinoilu ruotsalaisten hyvästä tuurista ja ”Hannu Hanhista”. Ruotsin MM-haaveet ovat nyt toisen kuluneen sanonnan varassa. Ruotsalaisten pitää venyä tiukassa paikassa.

– Pahemmin ei olisi voinut käydä, Ruotsin SVT:n jalkapalloasiantuntija, entinen maajoukkuepelaaja Daniel Nannskog kommentoi arpaonnea.

– Edessä on kaksi kovaa peliä, Ruotsin päävalmentaja Janne Andersson vahvisti asian C Moren lähetyksessä.

Ruotsi kohtasi Italian viimeksi 2016 EM-kisojen alkulohkossa. Italia voitti ottelun 1-0. Italialla on kaksikon viidestä viime ottelusta neljä voittoa ja yksi tasapeli. Ruotsin venyi 1-1-tulokseen 2004 EM-kisoissa.

Ruotsi aloittaa kotiottelulla

Ruotsin tuorein voitto Italiasta on vuodelta 1998. Ruotsi voitti silloin Göteborgissa pelatun maaottelun 1-0. Muutamat saattavat vielä muistaa voittomaalin tehneen ”pistoolimiehen” Kennet Anderssonin.

Muut jatkokarsinnan otteluparit ovat Pohjois-Irlanti-Sveitsi, Kroatia-Kreikka ja Tanska-Irlanti. Ottelut pelataan 9.-14. marraskuuta, ja Ruotsi aloittaa Italiaa vastaan kotiottelulla.

– Kovia vastustajia osui muillekin. Alamme vasta suunnitella Italia-peliä, sillä en ole vielä perehtynyt Italiaan sen kummemmin, Andersson pohdiskeli asetelmaa.

– Ottelut sitten näyttävät, onko etu vai haitta aloittaa ottelupari kotikentältä.

STT

