Ruotsin Helsingborgissa räjähti poliisitalolla – suuret aineelliset vahingot, ei loukkaantuneita

Ruotsissa Helsingborgissa räjähti yöllä poliisitalon sisäänkäynnin edustalla. Räjähdys aiheutti poliisin mukaan merkittävästi aineellista vahinkoa, mutta kukaan ei loukkaantunut.

Räjähdyksen aiheuttajasta ei toistaiseksi ole tietoa. Poliisin pommiryhmä tutkii tapahtumapaikkaa.

Räjähdys tuhosi poliisitalon sisäänkäynnin ja aiheutti tuhoa myös talon sisätiloissa.

Räjähdys rikkoi ikkunoita myös poliisitaloa vastapäätä sijainneesta rakennuksesta. Yhteensä ikkunoita hajosi noin 30-40.

Poliisin tiedottajan Anna Göranssonin mukaan useat ihmiset soittivat hätäkeskukseen kovasta pamahduksesta Bergan alueella. Räjähdys tapahtui noin puoli yhdeltä yöllä paikallista aikaa.

Räjähdyksen jälkeen poliisitalolla syttyi pieni tulipalo, jota sammuttamaan saapui pelastuslaitos. Räjähdyspaikan lähialue on eristetty.

Poliisin tiedottajan mukaan poliisi ei ole saanut minkäänlaisia uhkauksia, jotka saattaisivat selittää räjähdystä. Ketään ei ole myöskään otettu kiinni tapaukseen liittyen.

Helsingborgin poliisin Kennet Andersson oli talossa sisällä räjähdyksen tapahtuessa.

– Se oli voimakas räjähdys, oikein kunnon paukku. Hälytyslaitteet alkoivat huutaa. Me varmistimme, että kukaan ei loukkaantunut ja tyhjensimme rakennuksen ihmisistä, Andersson kertoi Helsingborgs Dagblad -lehdelle.

Poliisin on määrä pitää tiedotustilaisuus tapahtuneesta aamupäivällä.

