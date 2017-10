Sade auttoi – Portugalin metsäpalot talttumassa

|

Rankat sateet auttoivat nujertamaan Portugalin metsäpaloja yön aikana. Viranomaisten mukaan 15 suurinta paloa on saatu hallintaan.

Paloissa on kuollut 36 ihmistä ja seitsemän on vielä kateissa. Viikonloppuna roihahtaneita tulipaloja epäillään tahallaan sytytetyiksi.

Ophelia-myrsky antoi viikonloppuna liekeille lisävauhtia, ja Portugalin pohjoisosaan julistettiin hätätila. Raideliikenne saatiin tänään aloitettua uudelleen.

Tuhojen raivaamisen odotetaan kestävän kauan, sillä teitä tukkivat kaatuneet sähkötolpat ja hylätyt autot.

– Useimmat uhrit kuolivat autoihinsa, mutta ruumiita on löydetty myös taloista, sanoi Oliveira do Hospital -kaupungin pormestari Jose Carlos Alexandrino.

Pääministeri Antonio Costan mukaan viranomaiset selvittävät, miten tuhoja voitaisiin vähentää vastaisuudessa. Tarkoitus on järjestellä metsienhoitoa ja palontorjuntaa uudelleen.

Ongelmat todettiin viime viikolla julkaistussa raportissa kesän metsäpaloista, joissa kuoli 64 ihmistä. Raportin mukaan palomiesten koulutus on puutteellista. Portugalin metsissä kasvaa paljon helposti syttyvää eukalyptuspuuta, jota käytetään laajasti paperiteollisuudessa.

STT

Kuvat: