Saksassa alkavat hallitusneuvottelut – Merkel kokoaa ”Jamaika-hallitusta”

|

Saksassa kristillisdemokraattien johtajan, liittokansleri Angela Merkelin on määrä aloittaa hallitusneuvottelut vihreiden ja FDP:n kanssa.

Merkel tapaa ensiksi molempien pienempien puolueiden edustajat erikseen. Myöhemmin luvassa on kaikkien kolmen yhteinen tapaaminen.

Mahdollista yhteishallitusta on jo alettu kutsua ”Jamaika-koalitioksi”, sillä puolueiden tunnusvärit ovat samat kuin Jamaikan lipun värit.

Kristillisdemokraattien edellinen hallituskumppani sosiaalidemokraatit ilmoitti viime kuun liittopäivävaalien jälkeen jättäytyvänsä oppositioon. Molemmat puolueet kärsivät vaaleissa pahan tappion, mutta Merkelin kristillisdemokraatit säilyivät edelleen selvästi suurimpana puolueena.

Erityisen paljon kannatustaan menetti CDU:n baijerilainen sisarpuolue CSU, jonka johtaja Horst Seehofer on sanonut haluavansa pysäyttää äänien valumisen maahanmuuttovastaiselle Vaihtoehto Saksa (AfD) -puolueelle. AfD nousi syyskuun vaaleissa ensimmäistä kertaa Saksan liittopäiville.

STT

Kuvat: