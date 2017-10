Salo IoT campuksen kyltti nousi Joensuunkadun tehdaskiinteistön katolle

|

Nokian ja Microsoftin entisen tehdaskiinteistön siirtyminen uudelle omistajalle Salossa selviää nyt myös satunnaiselle kävijälle.

Salo IoT campuksen valkoinen ja ledeillä valaistu kyltti nostettiin perjantaina paikoilleen rakennuksen katolle. Syksyn aikana alueella uusitaan myös kaikki opasteet Joensuunkadulta aulan vastaanottoon saakka.

Salo IoT Park Oy:n toimitusjohtajan Jukka Vakulan mukaan tehdasalueen portti on jo aiemmin poistettu. Tarkoituksena on vahvistaa vaikutelmaa, jonka mukaan campus on avoinna kaikille lounasvieraista yrittäjiin ja erilaisien tilaisuuksien järjestäjiin ja osallistujiin asti.

Tehdaskiinteistössä toimii nyt 45 yritystä. Jukka Vakulan mukaan uusia positiivisia yritysuutisia on luvassa lähiaikoina, mutta niistä ei voi puhua vielä.