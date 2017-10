Salolaisyritys aikoo tulostaa elimiä ihmisen varaosiksi

|

Salolainen 3D-tulostamiseen keskittyvä 3DTech tähtää maailmanmarkkinoille ja rakentaa yhteistyökumppaneineen 3D-biotulostinta. 3D-biotulostimella voidaan lähivuosina tulostaa jopa elävää kudosta, luuta tai elimiä ihmisen varaosiksi.

– 3D-tulostimella voi tulostaa melkein mitä tahansa: ruokaa, leivonnaisia, polkupyöriä… Talojakin on jo tulostettu. Tärkeintä onkin 3D-tulostamisen mahdollisuuksien ymmärtäminen, yrityksen toimitusjohtaja ja perustaja Marko Piira sanoo.

– Toistaiseksi kaikki 3D-tulostamiseen liittyvät kasvuennusteet on ylitetty joka vuosi, 3DTechin Tomi Kalpio kertoo.

Yritys kehittää biotulostinta tutkijoiden, lääketieteen toimijoiden, yliopistojen ja teknologiakumppaneiden kanssa. Tavoitteena on jonain päivänä tulostaa kantasoluista elimiä, ihoa, rustoa ja luuta, jotka voidaan istuttaa ihmiseen vaurioituneiden kudosten korvaamiseksi.