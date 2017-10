Salossa Metsäjaanun alue yritystonttien markkinoinnin ykköskohde

|

Metsäjaanun teollisuusalueen keväällä valmistunut laajennusosa on Salon yritystonttien ykkösmarkkinointikohde. Alueella on pitkälti toistakymmentä tonttia.

Vanhallakin Metsäjaanun alueella on vielä kahdeksan rakentamatonta tonttia.

– Yritystonttirintamalla on ollut mukavasti nyt yhteydenottoja kun vertaa aikaisempaan tilanteeseen esimerkiksi vuosi sitten, sanoo tonttipalveluinsinööri Mikko Aaltonen.

Metsäjaanun laajennusosan alueelta on tehty kolme varausta, ja alustavia niistä on kaksi. Ensimmäisenä on varattu kolmesta tontista muodostettu isompi tontti laajennusosan sisääntulon tuntumasta.

– Kaava on jo, ja kun tonttijaon muutos valmistuu, niin päästään ensimmäisen vuokrasopimuksen tekoon, sanoo Aaltonen.