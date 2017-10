Salossa voi ensi viikolla luovuttaa verta

|

Salon VPK:n talolla on mahdollisuus luovuttaa verta torstaina 26. lokakuuta klo 13–18 ja perjantaina 27. lokakuuta klo 12–17.

Verenluovutuksen infopuhelimessa vastataan päivittäin kymmeniin puheluihin sekä sähköposti- ja Facebook-viesteihin, joissa kysytään muun muassa verenluovutuksen edellytyksistä. Useimmiten toistuviin harhakäsityksiin kuuluu se, että lääkitys estää verenluovutuksen. Suurin osa lääkkeistä ei kuitenkaan ole este verenluovutukselle. Yleisimmin luullaan väärin, että kaikki verenpaine-, astma- tai masennuslääkkeet estäisivät verenluovutuksen.

– Lääkettä tärkeämpi tieto meille on tilanne tai sairaus, jota henkilö lääkitsee. Se voi olla este verenluovutukselle, ei lääke itsessään, sairaanhoitaja Hanna Jacob Verenluovutuksen palveluyksiköstä toteaa.

Lääkeainepitoisuudet luovuttajan veressä ovat matalia, ja ne ovat käytännössä plasmassa. Yhden luovuttajan plasmaa siirtyy verensiirtohoidossa vain hyvin pieni määrä potilaaseen, jossa tuo pieni määrä vielä laimenee potilaan koko verimäärään.

Moni miettii myös, onko liian vanha luovuttamaan. Jos on terve, verta voi luovuttaa siihen päivään asti, kunnes täyttää 71 vuotta. Ensiluovutus tulee kuitenkin tehdä alle 60-vuotiaana. Jos haluaa luovuttaa yli 65-vuotiaana, tulee verenluovutuksessa käydä vähintään joka toinen vuosi.