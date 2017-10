Seutukaupungin pitää kehittyä

|

Salon eläkkeelle jäänyt kaupunginjohtaja Antti Rantakokko on tehnyt ansiokkaan selvityksen seutukaupunkien tilanteesta. Tässä vertailussa on ollut mukana kaikkiaan 14 kaupunkia eri puolilla Suomea.

Selvitys tuli tarpeeseen, sillä seutukaupungit joutuvat taistelemaan aivan erilaisten vaikeuksien kanssa kuin suuret kaupungit ja kasvukeskukset. Melkein kaikilla seuduilla ongelmana on väestön väheneminen ja poismuutto.

Suuria eroja löytyi myös seutukaupunkien välillä. Muutamilla alueilla on päästy nousuvauhtiin, kun taas toisaalla talouden kehitysluvut kertovat synkkää viestiä.

Salossa tunnetaan liiankin hyvin ne vaikeudet, jotka seutukaupunkeja ravistelevat. Nokian matkapuhelinbisneksen vahvan nousukauden jälkeen iski vielä nopeampi rakennemuutos, jonka vaikutuksia joudutaan sulattamaan vielä pitkään.

Yhteisiä ongelmia seutukaupungeille ovat korkea työttömyys, väestön poismuutto ja verotulopohjan oheneminen. Elinvoimaisuuden ja palvelujen säilyttäminen on vaikeaa, jos tilanne jatkuu vuosikausia.

Selvitysmiehenä toimineen Rantakokon viesti on selkeä. Seutukaupunkien on pakko uudistua ja uskallettava ottaa myös riskejä, kun tilanne niin vaatii. Yhtenä esimerkkinä hän mainitsee Rauman, jossa kaupunki osti entisen telakka-alueen ja perusti sen tilalle uuden yrityskeskittymän.

Rauman kaupunki ilmoitti sijoittaneensa elinvoimahankkeisiin 82 miljoonaa euroa. Vastaavasti yksityiset yritykset ovat sijoittaneet Raumalle lähes 700 miljoonaa euroa.

Rohkeita askelia, joskin selvästi pienemmillä panoksilla, on otettu myös Salossa. Rantakokko tietää Salon tilanteen tarkkaan, kun hänen johtajakaudellaan kaupunki sijoitti Nokian entiseen kiinteistöön 4,5 miljoonaa euroa. Hankkeeseen lähti mukaan myös joukko paikallisia yrityksiä, ja nyt IoT Campus on Salon keihäänkärki uuden yritystoiminnan ja uusien työpaikkojen hankkimisessa.

Salossa toimeen on tartuttu, mutta kehittämistä pitää määrätietoisesti jatkaa. Jos mitään ei tehdä, talouskasvu valuu maakuntakeskuksiin. Salo ja muut seutukaupungit joutuvat itse rakentamaan oman tulevaisuutensa.