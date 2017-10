Sipilä ja Orpo kiistävät hallituksen horjuvan soten takia – ”Välillä sote-välit jännittyneet”

|

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) rauhoittelee, että sote-uudistuksen valinnanvapausosuus ehditään hyvin käsitellä huolella. Sipilä sanoo, että eduskuntaryhmät pääsevät käsittelemään esitystä huomenna, mutta voivat siis tarvittaessa jatkaa käsittelyä vielä perjantainakin.

– Ei tämä ole nyt päivän päälle, kunhan marraskuun alussa saadaan esitys lausunnoille, hän sanoo.

Sipilän mukaan valinnanvapauden ongelmakohtiin on löytynyt ratkaisu tänä aamuna. Hänen mukaansa tuoreessa esityksessä on ollut asiantuntijoiden mukaan kolme ongelmakohtaa ja reformiministeriryhmä on käsitellyt ne aamulla. Sipilä sanoo ratkaisun syntyneen siltä pohjalta.

– Aikataulut ovat tiukkoja, ja niissä nyt on jälleen kerran pysytty. Kyllä tämä nyt näyttää hyvältä, että tämä valmiiksi tulee.

Pääministeri huomauttaa kuitenkin, että myös lausuntokierroksen palaute kuunnellaan vielä tarkkaan ja sen seurauksena esitystä justeerataan, jos tarvetta on. Sipilän mielestä enää ei kuitenkaan ole varaa törmätä perustuslakiongelmiin.

Sipilä vakuuttaa, että hallituskriisiä ei ole ja puheet siitä voidaan unohtaa. Hän kiistää olleensa SDP:hen yhteydessä muulloin kuin viime kesänä perussuomalaisten hajoamisen yhteydessä.

– Demareilta tuli silloin selkeä vastaus, että vain vaalien kautta. Kunnioitan sitä heidän ilmoitustaan.

Myös perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoo, ettei neuvotteluissa olla tultu hallituskriisiin. Hänen mukaansa joistain kohdista on kylläkin ollut erimielisyyttä ja tarvetta varmistaa, että asioista on yhteisymmärrys.

Saarikko sanoo, että hänen käsityksensä mukaan valinnanvapauslain kokonaisuus saadaan tuotua huomenna eduskuntaryhmien hyväksyttäväksi.

Kokoomuksen Orpo soten valinnanvapaudesta: Lähellä maalia ollaan, pykälät pitää vielä tarkastaa

Sote-uudistuksen valinnanvapausesityksessä ollaan lähellä maalia, sanoo myös kokoomusjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo.

– Vielä tarkastetaan pykälät – että ne ovat sovitunmukaiset, mutta minä lähden siitä, että meillä on esitys, jonka hyväksymistä esitän eduskuntaryhmällemme, sanoi Orpo toimittajille eduskunnassa iltapäivällä.

Orpon mukaan soten valinnanvapausosio on tärkeää saada käsiteltäväksi eduskuntaan osana sote-kokonaisuutta. Eduskunnassa odottavat muut sote-lait ja maakuntalaki.

Hermojen on nyt kestettävä hallituksessa, Orpo sanoo.

– Olemme kulkeneet pitkän polun ja nyt tässä lopussa täytyy vain hermon kerta kaikkiaan kestää se, että olemme lähellä maalia ja meillä on tulossa hyvä lainsäädäntökokonaisuus.

Kokoomusjohtajan mukaan hallituksen sote-neuvotteluissa voi välillä syntyä jännitteitä.

– Mitä (hallituksen) väleihin tulee, sote-välit voivat välillä olla vähän jännittyneet, kun siinä neuvottelupöydässä ollaan, mutta muutoin nämä ratkaisut on kyllä haettu hyvässä hengessä ja tahtoa on ollut löytää ratkaisuja.

Keskusta-edustajalta kovaa tekstiä

Keskustan kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen kirjoittaa Facebookissa, että nyt ollaan pattitilanteessa, kun kokoomus ei kuuntele ketään, ei terveydenhuollon asiantuntijoita, ei perustuslain asiantuntijoita eikä virkavastuussa lakia valmistelevia virkamiehiä.

– Neuvottelut ovat pelkkää farssia, kun tekstejä yritetään hyväksyttää lankoja pitkin pörriäisissä, Heikkinen kirjoittaa.

Ilta-Sanomat kertoo, että keskustan ja kokoomuksen välit hallituksessa ovat soteriitelyn takia niin tulehtuneet, että pääministeri Juha Sipilä (kesk.) olisi lehden tietojen mukaan jo tiedustellut, tulisiko SDP kokoomuksen tilalle hallitukseen.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoo kuitenkin Helsingin Sanomille, ettei pääministeri Sipilä ole pyytänyt Sdp:tä hallitukseen.

Hallitus kertoi viime viikolla uudistetun valinnanvapauslain keskeisistä linjauksista, joissa on otettu huomioon perustuslakivaliokunnan kesällä antamat raamit.

Eduskuntaryhmien oli määrä käsitellä uutta esitysluonnosta jo viime torstaina, mutta käsittelyä lykättiin tämän viikon torstaihin. Taustalla olivat keskustan ja kokoomuksen keskinäiset näkemyserot asiakassetelin laajuudesta, ja sitä koskevasta kirjauksesta haluttiin lisää asiantuntija-arvioita. Aikalisän tarkoituksena oli myös varmistaa, ettei esitys törmää uudelleen perustuslakiin.

Hallituksen reformiministeriryhmä istui esityksen tiimoilta tiistaiaamuna, jolloin se kävi läpi asiantuntijoilta saatuja lausuntoja. Seuraava tapaaminen on sovittu tällä tietoa huomisaamuksi.

