Sipilä soten valinnanvapaudesta: Palautetta kuunneltava tarkkaan ja linjauksia muutettava, jos viesti yhdensuuntainen

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauslinjauksista saatava palaute kuunnellaan tarkkaan. Hallitusryhmät hyväksyivät eilen, että valinnanvapauslain luonnos lähetetään lausuntokierrokselle.

Keskustan Sipilä pitää mahdollisena, että hallituksen sorvaamia valinnanvapauslinjauksia vielä muutetaan, jos lausuntokierroksella asiasta tulee jonkinlaista yhdensuuntaista viestiä.

Sipilä kommentoi hallituksen tilannetta ja sote-uudistusta mediatapaamisessa Brysselissä.

Hallitusryhmien keskuudessa on viime aikoina kiistelty muun muassa valinnanvapauden laajuudesta erikoissairaanhoidossa.

Keskustan tuki soten valinnanvapaudelle edellyttää hallitukselta lausuntokierroksen kuuntelua, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.) sanoi aiemmin.

– Jos lausuntokierroksen palaute on, että näin voidaan mennä, niin keskusta tämän hyväksyy, Heikkinen sanoo STT:lle.

Vielä keskiviikkona Heikkinen ryöpytti hallituskumppani kokoomusta. Hän kirjoitti Facebookissa, että neuvotteluissa oltiin pattitilanteessa, koska kokoomus ei kuuntele asiantuntijoita eikä virkamiehiä. Eilen keskustan eduskuntaryhmä hyväksyi hallituksen valinnanvapausesityksen lähettämisen lausuntokierrokselle. Heikkinen sanoo hyväksyneensä lausunnoille lähettämisen, koska asiakassetelin monitulkintaisuutta oli tarkennettu ja mukana oli ”turvalauseke”, jonka mukaan hallitus ottaa huomioon lausuntokierroksen palautteen ja tekee tarvittavat muutokset.

– Jos asiantuntijatahoilta tulee viestiä tarvittavista rajauksista ja muutoksista, hallituksen täytyy kuunnella niitä herkällä korvalla ja toteuttaa ne, Heikkinen sanoo.

Erikoissairaanhoito tarkkailussa

Kolme keskustan lääkärikansanedustajaa kritisoi aamulla lähettämässään tiedotteessa valinnanvapausesitystä. Heidän mukaansa esityksen ratkaisematon ongelma on erikoissairaanhoitoon tuleva varsin laaja valinnanvapaus.

Keskustan kansanedustajat Niilo Keränen, Pekka Puska ja Martti Talja toivovat, että ensi vuoden puolella lopullisessa lakiesityksessä valinnanvapauteen liittyvät heikkoudet korjataan. Kansanedustajien mukaan lakiehdotuksessa annetaan maakunnalle laaja mahdollisuus ottaa erikoissairaanhoidon asiakasseteleitä käyttöön.

– Erikoissairaanhoito on nykyisin parhaiten toimiva suomalaisten sote-palvelujen osa. On suuri vaara, että julkistettu valinnanvapauslakiesitys ja laaja asiakassetelien käyttö pirstoo erikoissairaanhoidon kokonaisuuden, kansanedustajat kirjoittavat tiedotteessaan.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoi torstaina eduskuntaryhmänsä kokouksen jälkeen, ettei lausuntokierrokselle lähettämisestä ryhmässä äänestetty eikä eriäviä mielipiteitä jätetty.

Perustuslakiasiantuntija: Askel oikeaan suuntaan

Hallitusryhmien eilen hyväksymä esitys sote-palveluiden valinnanvapauslaiksi oli selvä askel oikeaan suuntaan, arvioi Turun yliopiston oikeustieteen professori Juha Lavapuro.

Selvä parannus lakiesityksessä on Lavapuron mukaan esimerkiksi sote-palveluiden yhtiöittämisvelvollisuuden poistaminen. Eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi kesäkuussa, että yhtiöittämisvelvollisuus on perustuslain vastainen.

Lavapuron mukaan on vielä liian aikaista arvioida, voiko uusi esitys läpäistä perustuslakivaliokunnan seulan ensi keväänä. Edessä olevan lausuntokierroksen annilla on ratkaiseva painoarvo, hän sanoo.

– Niin kauan kuin lain vaikutusta sote-palveluiden yhdenvertaiseen saatavuuteen ei ole arvioitu, on mahdotonta sanoa, onko tämä perustuslain mukainen vai ei.

Lavapuron mukaan sote-palveluiden asiakasseteliin liittyvät seikat saattavat muodostua lakiesityksen kompastuskiveksi.

– Jos asiakasseteli toteutetaan liian laajasti ja liian äkkirysäyksellä, se saattaa johtaa merkittäviin ongelmiin ja vaikeuksiin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen näkökulmasta.

