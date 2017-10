Soini: Hallitus jatkanee kauden loppuun asti, kun sote siivottu pois pöydältä

|

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) on tyytyväinen ja helpottunut, että hallitus näyttää viimein saavan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen etenemään.

– Totta kai tämä helpottaa, jos tämä saadaan nyt lopullisesti pöydältä pois. Kyllähän se sitä indikoi, että hallitus istuu koko vaalikauden, Soini sanoi STT:lle.

Hallituksen sote-uudistukseen liittyvän valinnanvapausesityksen on määrä olla tänään eduskuntaryhmien käsittelyssä. Esityksen yksityiskohdista käytiin tiukkoja neuvotteluja, ja eilen puhuttiin jopa hallituskriisistä kokoomuksen ja keskustan erimielisyyksien takia.

Soini kuvailee sote-asiaa ”poikkeuksellisen hankalaksi prosessiksi”.

– Hallitus saa tuloksia aikaan, Soini tiivistää näkemyksensä hallituksen yhtenäisyydestä ja toimintakyvystä.

Saarikko: Ei saa muodostua tavaratalovaikutelmaa

Valinnanvapauden äärelle ei saa muodostua tavaratalovaikutelmaa, vaan sote-ammattilainen arvioi aina palvelutarpeen. Näin kiteytti kantansa asiakasseteliin perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) mennessään esittelemään kiisteltyä valinnanvapausmallia keskustan eduskuntaryhmälle.

Saarikon mukaan tämä oli keskustan ja kokoomuksen käsittelytapojen ero asiassa. Hän painottaa, että valinnanvapaus on väline, ei itsetarkoitus.

– Asiakasseteli on tässä mallissa maakunnille keino, jota sen asukkaille on tietyissä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tarjottava. Lähtökohtaero käsittelytavassa (kokoomuksen ja keskustan) oli se, että itse painotan sitä, että valinnanvapauden äärelle ei saa muodostua tavaratalovaikutelmaa, vaan aina kaikki palveluiden saamiset perustuvat sote-ammattilaisen tekemään palvelutarpeen arviointiin, Saarikko kommentoi medialle.

Saarikko sanoo, että viime päivinä on keskusteltu valinnanvapauden yhden työkalun osiosta osana erikoissairaanhoitoa. Hän aikoo esitellä ryhmälle koko ison kokonaisuuden tänään.

– Pidän perusteltuna, että käymme hyvän ja analyyttisen keskustelun. Olen pitänyt ryhmää ajan tasalla matkan varrella myös neuvotteluista, eli sinänsä yllätyksiä heille ei ole tulossa.

Eduskuntaryhmät käsittelevät puheenjohtajatrion eilen hyväksymää esitystä parhaillaan kokouksissaan.

STT

