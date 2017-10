Suuri öljyvahinko Paimiossa

|

Paimion Lämpökeskuksessa Tehdastiellä on sattunut tiistaiaamuna ennen kello kahdeksaa iso öljyvahinko. Noin 25 kuutiota kevyttä polttoöljyä on päässyt valumaan öljysäiliöstä suoja-altaaseen, josta noin 17 kuutiota öljyä on valunut edelleen suljettuun jätevesijärjestelmään. Öljy pääsi vuotamaan säiliöstä, kun tyhjennysventtiili oli raollaan. Jätevesijärjestelmästä öljy siirtyy jätevedenpuhdistamolle, josta se imetään imuautoihin.

Öljy on suljetussa putkijärjestelmässä, eikä havaintoja öljystä ole tehty maaperästä tai vesistöstä. Alustavien selvitysten mukaan öljyvahingosta ei aiheudu haittaa ympäristölle tai alueen asukkaille. Pelastustyöntekijät kuitenkin tarkkailevat koko ajan tilannetta, ettei öljy pääsisi Paimionjokeen. Paikalla on kymmenkunta Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen yksikköä.

Paimion Lämpökeskus on kaukolämpöyhtiö, joka toimittaa kaukolämpöä Paimion kaupungin alueella sijaitseville kiinteistöille. Yhtiön omistaa Paimion kaupunki.