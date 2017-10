Lukijat ottivat kantaa: Suurin osa käynnistää ensin auton

|

Niin vai näin? -sarjan edellisessä osassa kysyimme lukijoilta, kiinnitätkö ensin turvavyön vai käynnistätkö ensin auton. 59 prosenttia vastaajista kertoo käynnistävänsä ensin auton. 41 prosenttia taas kiinnittää ensin turvavyön ja käynnistää vasta sitten auton.

Kyse on lähinnä mielipiteestä tai tavasta, sillä poliisin mukaan turvavyötä ei ole pakko kiinnittää ennen auton käynnistämistä. Auton on liikuttava, jotta kyse on ajamisesta.

Tässä lukijoiden antamia perusteluja valinnalleen käynnistää auto ensin.

Ajan auton ulos tallista, nousen autosta ja suljen tallin oven.

En osaa tarkemmin selittää, mutta helpompi näin päin . Esim. jos auton ikkunat vaativat puhdistamista ennen liikkeelle lähtöä, niin ei tartte availla turvavyötä.

Aamulla autotallista pitää peruuttaa ja tallin ovi sulkea ennenkuin jatkaa matkaa. Vyön kiinnittäminen ensimmäisenä ei näin ollen ole järkevää ollenkaan, kun autosta pitää nousta ulos uudelleen. Muualla käynnistän myös auton ensin ja ennenkuin lähden liikkeelle kiinnitän turvavyön. Tämä on siten opittu tapa.

Käynnistän auton (diesel), jotta ehtii hiukan käydä, ennen lähtöä. Putsaan tarvittaessa tuulilasin tai ainakin pyyhin sen, jos on ollut kylmä yö. Laitan turvavyön, käännän peilit ja vasta sitten lähden.

Monesti mietin itsekin miksi teen näin. Mutta tulee vaan automaattisesti näin tehtyä. Muiden turvavyöt tarkistan ennenkun lähden liikkeelle.

Jotta saan ilmastoinnin päälle ja moottorin lämpeämään suoraan. Sen jälkeen ehtii kiinnittää vyötä, pistää navi päälle ym ennnen liikkeelle lähtöä.

Auto ehtii käydä pienen hetken ennen liikkeellelähtöä. En siis aja ilman turvavyötä senttiäkään.

tottumiskysymys

Kai se on vain tapa. En kuitenkaan lähde liikkelle, ennen kuin vyö on kiinni.

Moottori ehtii lämmetä sillä aikaa kun laitan turvavyön ja teen muut rutiinit ennen liikkeellelähtöä.

Nettikyselyyn vastasi 266 henkilöä 19. syyskuuta alkaen.

