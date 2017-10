Syyttäjä: Suomalaismiehet järjestivät kokouksia, joissa suunniteltiin terroristien rinnalla taistelemista Syyriassa

|

Kolmea Suomen kansalaista vastaan on nostettu syytteet terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta. Yhtä syytetään lisäksi koulutuksen antamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten ja yhtä värväyksestä terrorismirikoksen tekemiseen. Syytteet nosti valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen.

Syytteet liittyvät Syyrian konfliktiin. Syytettyjen epäillään valmistelleen osallistumista konfliktiin terroristijärjestön riveissä. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet loppuvuoden 2012 ja kesän 2013 välisenä aikana.

Syytetyt ovat 30-40-vuotiaita eteläsuomalaisia miehiä, kertoo kihlakunnansyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen STT:lle. Miehet ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Kaksi pääsi Syyriaan asti, mutta ”siellä ei tapahtunut juuri mitään”

Poliisi on kertonut aiemmin, että epäillyt miehet radikalisoituivat Suomessa ja päättivät lähteä Syyriaan taistelemaan kesäkuussa 2013.

Kolmikko lähti Suomesta Itä-Euroopan kautta kohti Syyriaa. Yksi miehistä palasi Suomeen ylittämättä Syyrian rajaa. Epäilty rikollinen toiminta tapahtui Suomessa, mutta kihlakunnansyyttäjäHämäläinen ei kommentoi, mitä valmistelu-, koulutus- tai värväystoiminta tarkalleen oli.

– Syytteen teonkuvauksessa tulee sitten aikanaan tarkemmin, mitä tehtiin, miksi tehtiin ja miksi jäi vain valmistelun asteelle, Hämäläinen sanoo.

Hänen mukaansa syyttäjällä ja puolustuksella on hyvin eriävät näkemykset tapahtumista.

Esitutkinnassa miesten epäiltiin osallistuneen joko Isisin tai al-Nusran aseelliseen toimintaan. Hämäläisen mukaan Syyriassa ei kuitenkaan tapahtunut mitään rikolliseksi katsottavaa. Hän ei kommentoi, mihin terroristiryhmään miehet pyrkivät.

– He lähtivät sinne (Syyriaan) kyllä, mutta siellä ei juurikaan mitään tapahtunut.

Kolmikko palasi Hämäläisen mukaan Suomeen itse.

Poliisi pääsi epäiltyjen jäljille omalla tutkinnallaan ja heidät otettiin kiinni kodeistaan 7. lokakuuta 2014. Heidän vangittiin samassa kuussa. Kaksi heistä päästettiin saman vuoden lopussa vapaaksi. Yksi vapautui seuraavan vuoden tammikuussa.

Syyttäjä Hämäläisen mukaan miehet ovat tällä hetkellä Suomessa. Jutun valmisteluistunto järjestetään Helsingin käräjäoikeudessa lokakuun lopulla tai marraskuun alussa.

Syyttäjä: Kokouksia Suomessa ja talousrikoksia matkan rahoittamiseksi

Yhden miehen osalta syyttäjä ei löytänyt näyttöä valmistelurikoksesta. Hänen osalta tehdystä syyttämättäjättämispäätöksestä ilmenee kuitenkin muun muassa se, että ryhmä järjesti Suomessa kokouksia, joissa suunniteltiin Syyriaan lähtöä. Suunnitelmissa oli matkustaa maahan ja osallistua Syyrian hallituksen joukkojen vastaisiin taisteluihin terroristiryhmän riveissä, syyttäjän päätöksessä todetaan.

Syyttämättäjätetty osallistui varhaiseen valmisteluun, mutta luopui syytteet saaneesta kolmikosta poiketen suunnitelmista. Hän ei lähtenyt Suomesta Syyriaan eikä ollut hankkinut varusteita matkaa varten.

Hän kuitenkin perusti Syyrian-matkan rahoittamista varten yrityksen, jonka nimissä hän on toisen henkilön kanssa hakenut valtiolta perusteettomia arvonlisäveronpalautuksia, päätöksestä ilmenee.

Syytetyn kolmikon toteutunutta Syyrian-matkaa epäillään rahoitetun talousrikoksilla. Niitä käsitellään omana juttunaan ennen terrorismirikosten käräjäkäsittelyä.

STT

Kuvat: