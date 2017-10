Taistelu Raqqasta on ohi – Yhdysvaltojen tukemat joukot valtasivat Isisin pääkaupungin

|

Yhdysvaltojen tukema liittoutuma ilmoitti tiistaina saaneensa Raqqan kaupungin hallintaansa Syyriassa. Taistelut äärijärjestö Isisin pääkaupunkina toimineesta kaupungista kestivät neljä kuukautta.

Kaupunkia olivat valtaamassa kurdien ja arabien SDF-joukot. Tiistaina joukot ajoivat viimeiset muutama sata Isisin taistelijaa pois näiden asemista kaupungin sairaalan ja stadionin alueelta.

– Taistelut Raqqassa ovat ohi, mutta kaupungissa jatkuvat vielä puhdistusoperaatiot ja miinanraivaus, sanoi SDF:n edustaja Talal Sello.

Tiedon vahvisti myös kansalaisjärjestö Syrian Observatory of Humans Rights. Järjestön mukaan taisteluissa kuoli ainakin 3 250 ihmistä, joista yli kolmannes oli siviilejä. Satoja ihmisiä on edelleen kateissa, ja moni heistä saattaa olla hautautuneena kotinsa raunioihin.

Pelastakaa lapset -järjestön mukaan taisteluita on paennut noin 270 000 ihmistä ja he ovat kiireellisen avun tarpeessa. Pakolaisleirit ovat järjestön mukaan ääriään myöten täynnä. Useiden kaupungin asukkaiden kerrotaan menettäneen kotinsa.

Isisin alue oli kolme vuotta sitten Britannian kokoinen

Isis valtasi Raqqan vuonna 2014, ja kaupungista muodostui vertauskuva äärijärjestön äärimmäiselle hirmuvallalle. Kaupunki eristettiin ulkomaailmasta, ja ihmisiä mestattiin ja ristiinnaulittiin julkisesti. Raqqa toimi myös keskuksena Isisin iskujen suunnittelulle.

Kaupungista on viime päivinä paennut suuria määriä ulkomaalaisia ja syyrialaisia Isisin taistelijoita. Läpimurto taisteluissa tapahtui jokin aika sitten, kun osapuolet pääsivät sopuun ihmiskilpinä käytettyjen siviilien evakuoinnista kaupungista. Samalla lähes 300 Isisin taistelijaa sukulaisineen antautui SDF:lle.

Kaupungin valtauksen jälkeen Isisin hallussa Syyriassa on enää pienehkö alue maan itäosassa Irakin rajan lähellä. SDF:n lisäksi Venäjän tukemat Syyrian hallituksen joukot hyökkäävät siellä Isisiä vastaan. Hallituksen joukot ovat viime aikoina vallanneet Isisiltä laajoja alueita.

Lisäksi äärijärjestö pitää hallussaan pieniä alueita Irakin puolella. Siellä sitä vastaan hyökkäävät Yhdysvaltojen tukemat Irakin hallituksen joukot.

Kolme vuotta sitten Isisin hallussaan pitämä alue oli noin Britannian kokoinen.

STT

Kuvat: