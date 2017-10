Teijo-Talojen rakentama päiväkoti palkittiin Tallinnassa

|

Perniöläisen Teijo-Talot Oy:n rakentama Suomen ensimmäinen Joutsenmerkitty päiväkoti on voittanut Procura+ -palkinnon Tallinnassa.

Viron talous- ja viestintäministeriön ja Euroopan Komission viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosaston järjestämä Innovatiivisten hankintojen konferenssi huipentui tiistaina Tallinnassa gaalaan, jossa palkittiin julkisia hankintoja. Vuoden kestävän kehityksen palkinnon voitti Hyvinkään kaupungin Joutsenmerkitty Kenttäkadun päiväkoti, jonka on rakentanut Teijo-Talot Oy.

Procura+ -verkosto palkitsee onnistuneita, kestävän kehityksen mukaisia innovatiivisia julkisia hankintoja. Procura+ -verkostoa koordinoi ICLEI, joka on vuodesta 1992 asti toiminut kansainvälinen verkosto, johon kuuluu yli 1 500 kaupunkia, kuntaa ja aluetta, jotka ovat sitoutuneet kestävän kehityksen mukaiseen ja vähähiiliseen rakentamiseen.

Palkittu rakennus on yhdeksänryhmäinen päiväkoti, joka koostuu 29 tehdasvalmisteisesta moduulista sekä paikalla rakennetusta väestönsuojasta. Päiväkoti otettiin käyttöön elokuussa.

Joutsenmerkittyjen rakennusten kriteerit perustuvat elinkaariajatteluun. Päiväkoti on energiatehokas, sen sisäilma on hyvä ja siinä käytetyt materiaalit ovat turvallisia ja terveellisiä käyttäjille.

Kenttäkadun päiväkodin rakentaminen oli Teijo-Taloille monella tavalla uraa uurtavaa.

– Projektin myötä olemme oppineet paljon Joutsenmerkkikriteerien mukaisesta rakentamisesta ja aiomme hyödyntää opittua myös jatkossa. Monet asiakkaamme ovat kiinnostuneita ympäristöystävällisestä ja terveellisestä rakentamisesta – erityisesti nyt, kun sisäilmaongelmia esiintyy niin laajalti, projektipäällikkö Heidi Karlsson Teijo-Taloilta toteaa.