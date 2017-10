Terho Ylellä: Siniset eivät ryhmänä asetu kenenkään taakse presidentinvaaleissa

|

Perussuomalaisista kesällä irtautuneet siniset eivät asetu kenenkään taakse presidentinvaaleissa, sanoi eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (sin.) Ylen Ykkösaamussa.

– Katsomme, että haluamme uutena puolueena pitää omaa linjaa ja painottaa nimenomaan omia teemojamme emmekä ikään kuin sitoutua kenenkään taakse, Terho perusteli ohjelmassa.

Terhon mukaan jokainen sinisten edustaja voi asettua sellaisen ehdokkaan taakse, jonka katsoo sopivaksi presidentin tehtävään.

– Uskon kyllä, että moni esimerkiksi menee istuvan presidentin taakse – on jo mennytkin julkisesti – mutta varmaan tulee myöskin muita valintoja, Terho sanoi Ylellä.

Oman ehdokkaan asettaminen olisi vaatinut sinisiltä vähintään 20 000 äänioikeutetun valitsijayhdistystä, koska uusi puolue on vasta perusteilla ja ryhmän nykyiset kansanedustajat valittiin perussuomalaisten listoilta.

Terho sanoi, että pidättäytyy itse ministerinä asettumasta tietyn presidenttiehdokkaan taakse.

– En katso, että on ministerille tarpeellista, tai oikeastaan edes sopivaa, asettua jonkun tietyn ehdokkaan taakse.

Lähetyksessä Terho kuitenkin puhui nykyisestä presidentistä myönteiseen sävyyn ja sanoi, että Sauli Niinistö on kiinnittänyt huomiota kansalaisia huolettaneisiin aiheisiin ja hoitanut ulkopoliittista tehtäväänsä vakaasti. Kokoomustaustainen Niinistö on kansanliikkeen ehdokas presidentinvaaleissa.

”Kyse uskottavuudesta ja tunnettavuudesta”

Sinisten ryhmä syntyi kesällä, kun osa perussuomalaisista perusti uuden ryhmän Jussi Halla-ahon tultua valituksi perussuomalaisten puheenjohtajaksi.

Terho sanoi Ykkösaamussa, että hän on käytettävissä puheenjohtajaksi uudessa, perusteilla olevassa Sininen tulevaisuus -puolueessa.

Sinisten kannatus mielipidemittauksissa on jäänyt vaisuksi. Ryhmä sai syys-lokakuussa Helsingin Sanomien mittauksessa 1,3 prosentin kannatuksen ja Ylen mittauksessa 1,5 prosentin kannatuksen.

Terhon mukaan sinisten pitää saada lisää tunnettavuutta, sillä sen avulla voidaan rakentaa myös uskottavuutta.

– Meidän pitää pystyä kertomaan mahdollisimman selkeästi, mitä ajamme sekä mikä meidät erottaa muista puolueista ja miksi tarvitaan uusi puolue ylipäätään Suomen kartalle, Terho sanoi Ykkösaamussa.

Sininen tulevaisuus -ryhmä jätti viime viikolla kannattajakorttinsa oikeusministeriöön puolueen rekisteröimistä varten. Puolueen rekisteröimiseen vaaditaan 5 000 kannattajakorttia. Siniset ovat arvioineet, että puolueen rekisteröinti voisi toteutua vielä loppuvuoden aikana.

STT

