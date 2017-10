Tero Saarinen Company tanssii New Yorkissa ja Vancouverissa

|

Euroopan johtaviin nykytanssiryhmiin lukeutuva Tero Saarinen Company vierailee Atlantin takana. Seitsemän miestanssijan ryhmä esittää Saarisen teoksen Morphed New Yorkissa neljä kertaa lähipäivinä.

Amerikan-turnee poikkeaa myös Kanadan puolella. Vancouverissa Morphed nähdään kahdesti.

Tammikuussa Saarisen koreografiaan pääsevät perehtymään puolestaan pariisilaiset niin ikään kahdessa esityksessä.

Morphed sai maailmanensi-iltansa Helsingin juhlaviikoilla syksyllä 2014. Teoksen musiikin on säveltänyt Esa-Pekka Salonen.

Runsaat parikymmentä vuotta toiminnassa ollut Tero Saarinen Company on esiintynyt noin 40 maassa.

STT

