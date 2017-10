”Tietysti olen oppositiosta hallitusta vastaan ja myös oppositiota vastaan” – Väyrysen paluu eduskuntaan keväällä siirtäisi Mikko Kärnän sivuun

|

Europarlamentaarikko Paavo Väyrynen sanoo palaavansa eduskuntaan kevätistuntokaudella, jos häntä ei valita presidentiksi. Väyrynen kirjoittaa blogissaan, että hän valmistautuisi eduskunnassa vuoden 2019 eduskuntavaaleihin.

Väyrynen nousi eduskuntaan 2015 vaaleissa keskustan listoilta, mutta hänen edustajantoimensa on ollut keskeytyksissä europarlamentin jäsenyyden perusteella. Viime vuonna Väyrynen kertoi perustaneensa uuden kansalaispuolueen, joka merkittiin puoluerekisteriin joulukuussa. Jos Väyrynen tulisi takaisin kansalaispuolueessa, varaedustaja Mikko Kärnä (kesk.) saisi väistyä.

Hallitusryhmillä eli keskustalla, kokoomuksella ja sinisillä on takanaan eduskunnassa 106 kansanedustajan enemmistö. Väyrysen palatessa hallituksen enemmistö kaventuisi yhdellä. Kun puhemies ei saa äänestää, hallitus tarvitsisi äänestyksiin lähes kaikki edustajansa. Väyrysen mukaan hän todennäköisesti muodostaisi oman eduskuntaryhmän.

– Tietysti olen oppositiosta hallitusta vastaan ja myös oppositiota vastaan. Suomen poliittinen valtavirta on ollut keskeisissä kysymyksissä väärässä, Väyrynen sanoi tiedotustilaisuudessaan.

Hänen mukaansa oppositiolla ei ollut vaihtoehtoa esimerkiksi vuoden 2015 turvapaikanhakijakriisiin tai suomalaisten sotilaiden lähettämiseen ulkomaille. Väyrynen myös toisti tutun kantansa, että aluepolitiikassa hallituksella on ”kestämätön” suunta. Kun Väyryseltä kysyttiin yhteisiä kantoja perussuomalaisten presidenttiehdokkaan Laura Huhtasaaren kanssa, hän myönsi joissakin asioissa olevansa samoilla linjoilla.

Väyrynen ei aio jättää keskustaa

Väyrynen pyrkii ehdokkaaksi presidentinvaaleissa kannattajayhdistyksen kautta. Ehdokkuutta varten pitäisi kerätä 20 000 allekirjoitettua kannattajakorttia. Väyrysen kannattajayhdistyksen kampanjapäällikkönä toimiva Seppo Hauta-aho kertoi syyskuun lopulla, että Väyryselle kerättyjen kannattajakorttien lukumäärä oli sillä hetkellä nelinumeroinen. Väyrynen ei tiedotustilaisuudessaan tarkentanut kerättyjen korttien määrää ja sanoi, että tarkkaa tietoa korttien määrästä ei ole. Häneltä myös kysyttiin, miten yli puoli miljoonaa ääntä viime presidentinvaaleissa kerännyt ehdokas on vaikeuksissa 20 000 kortin keräämisessä.

– Se on aika työlästä, kun kortit pitää henkilökohtaisesti täyttää. Pitää laittaa kortti eteen tai tulostaa verkosta, mutta kaikilla ei ole tulostinta. Mistä ihmiset edes saavat tietää, että on tällainen mahdollisuus? Väyrynen pyöritteli.

Presidentinvaalien ensimmäinen kierros pidetään 28. tammikuuta. Jos yksikään ehdokas ei saa yli puolta äänistä, pidetään toinen kierros 11. helmikuuta. Väyrynen ei halunnut tarkemmin määritellä, missä vaiheessa kevättä hän palaisi eduskuntaan.

Väyrynen on yhä keskustan jäsen, vaikka välit puolueen johtoon ovat viilenneet.

– Ei minulla ole mitään suunnitelmia erota keskustasta, kansalaispuolue hyväksyy ja jopa rohkaisee siihen. Aiemmin oli lausuntoja, että minun pitäisi erota tai erottaa (keskustan jäsenyydestä), mutta sellaiset keskustelut ovat loppuneet, Väyrynen sanoi.

STT

