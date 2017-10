Tomi Metsäketo ei jatka Tähdet tähdet -ohjelmassa, laulaja kertoo hakeneensa naisseuraa ”turhankin kärkkäästi”

|

Laulaja Tomi Metsäketo ei jatka Tähdet tähdet -ohjelmassa, kertoo MTV. Laulajan ympärillä on viime päivinä käyty vilkasta häirintäkeskustelua. MTV:n sisältöjohtaja Marko Karvo sanoo, että ratkaisuun päädyttiin tuotantorauhan vuoksi.

Metsäketo kommentoi tapahtunutta tuoreessa tiedotteessaan ja kertoo tyytyvänsä kanavan päätökseen ja kiittää häntä äänestäneitä katsojia.

– Olen saanut tiedon siitä, että MTV on sulkenut minut pois Tähdet, tähdet -ohjelmasta. Otan tiedon vastaan surullisin mielin, sillä olen nauttinut ohjelman teosta ja koko sen tekijäryhmä on muodostunut minulle läheiseksi ja tärkeäksi.

Metsäketo myöntää tiedotteessaan, että hänen käyttäytymisessään on ollut toivomisen varaa.

– Viime päivien julkisuus minua kohtaan on ollut varsin runsasta. Se on ollut minulle monilta osin ansaittua mutta monilta osin myös ansaitsematonta. Olen käyttäytynyt elämässäni typerästi ja ollut monille ihmisille öykkärimäinen. En lähde näitä tosiasioita kiistämään. Samalla kuitenkin toivon suhteellisuudentajua erityisesti netissä käytävään keskusteluun.

Laulaja kertoo olevansa poikamies ja hakeneensa naisseuraa ”turhankin kärkkäästi ja liian suurella yksipuolisella tahdonvoimalla”.

– Kun tähän kaikkeen liittää välillä käsistäni karanneen liiallisen juhlimiseni, on soppa ollut valmis. Tuota karvasta keittoa joudun nyt ansaitusti maistamaan.

Keskustelua Facebookissa

Metsäketo kommentoi häirintäkeskustelua myös pari päivää sitten Facebook-päivityksessään.

– Haluan korostaa, että kunnioitan suuresti kaikkia kanssaihmisiä. Pyydän samalla anteeksi kaikilta niiltä, joita olen omalla ajattelemattomalla käytökselläni joskus loukannut. Se ei ole ollut tarkoitukseni.

Metsäketo kirjoitti Facebookissa myös, että hän on tehnyt rikosilmoituksia asiassa. Metsäkedon mukaan eräässä suljetussa Facebookin keskusteluryhmässä on käyty ikäväsävyistä keskustelua Tähdet tähdet -ohjelman alkamisen jälkeen.

– Julkisuuden henkilönä olen tottunut, että meistä kirjoitetaan monenlaista, ja sen kyllä kestän, myös ne negatiiviset, mutta raja menee, kun aletaan syyttää rikolliseksi tai asioista, joita ei ole tapahtunutkaan.

Ohjelmassa on nyt yhdeksän laulajaa. Ohjelman seuraava lähetys on huomenna.

