Trafin Kari Wihlmanista tulee Liikenneviraston uusi pääjohtaja – Vehviläiselle ei jatkoa

Liikenneviraston pääjohtaja vaihtuu. Hallitus päätti tänään nimittää uudeksi pääjohtajaksi varatuomari Kari Wihlmanin.

Wihlman aloittaa tehtävässään vuodenvaihteessa. Hän siirtyy Liikenneviraston johtoon Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista, jonka pääjohtajana hän on työskennellyt vuodesta 2010. Sitä ennen hän toimi Ajoneuvohallituksen ylijohtajana.

Wihlmanilla on takanaan pitkä ura liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla ja on työskennellyt Autorekisterikeskuksen, Ajoneuvohallintokeskuksen ja Trafin johtotehtävissä yhteensä 26 vuoden ajan.

Liikennevirasto vastaa liikenteen palvelutason ylläpitämisestä ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Viraston henkilöstömäärä on noin 650.

Tehtävää nyt hoitava pääjohtaja Antti Vehviläinen tavoitteli myös jatkokautta.

Liikenneviraston nimityspolitiikka nousi otsikoihin keväällä, kun liikenne- ja viestintäministeriö antoi virastolle huomautuksen Vehviläiselle pedatusta virkanimityksestä, jonka piti alkaa hänen pääjohtajakautensa päättymisen jälkeen.

Vehviläinen siirtyy Viestintävirastoon johtamaan hanketta, jonka tavoitteena on 5G-teknologian käyttöönoton edistäminen Suomessa. Hankkeeseen sisältyy liikenne- ja viestintäverkkojen sekä liikenteen automaation kehittäminen.

Juttua on korjattu klo 14:28. Wihlman on varatuomari, ei oikeustieteen kandidaatti.

